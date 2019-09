10.09.2019, 15:37 Uhr

Die Wiesn wird E-Scooter-freie Zone

Für E-Tretroller-Fahrer gibt es in diesem Jahr während des Oktoberfestes Einschränkungen. Rund um das Volksfest gelten für die Elektro-Scooter dieselben weiträumigen Straßensperrungen wie für Autos. So will es die Münchner Stadtverwaltung.