Die Wiesn-Maß aus der Bier-Ringleitung

In den großen Zelten gibt es meist fünf Schänken, in jeder Ecke eine und eine im Garten. Dorthin kommt das Bier in einer Ringleitung. Bei drei Festzelten ist diese sogar fest im Boden vergraben. Zehn Zentimeter misst sie im Durchmesser, und 260 Meter ist sie lang.

Bierversorgung mit ausgeklügelter Technik

Seit 2012 arbeitet beispielsweise das Hacker-Zelt mit dieser zentralen Bierversorgung. In einem Raum, 14 Meter über dem Boden, stehen auf Galeriehöhe drei riesige Container - Fassungsvermögen 28.000 Liter. Von dort wird das Bier in die Ringleitung gepumpt und zwar mechanisch durch Kohlendioxid. Im Tank liegt eine Schicht Kohlendioxid quasi oben drauf und drückt das Bier nach unten. Zusätzlich dazu steht der Container höher als die Ringleitung.

Der Behälter für das Kohlendioxid steht in einem extra Raum, heruntergekühlt auf minus 20 Grad, also flüssig. Durch die abstrahlende Körperwärme der Wiesn-Besucher, die gleich daneben - nur durch eine Wand getrennt - tanzen, singen und trinken sowie durch sogenannte Sternverdampfer wird daraus gasförmiges Kohlendioxid. In der sogenannten Schaltzentrale nebenan werden die Bierleitung und die Kohlendioxid-Leitung überwacht, durch ein Glasauge in einer Leitung ist erkennbar: Da läuft das Bier. Sagt auch Uwe Daebal, Brauerei-Ingenieur der Hacker-Pschorr Brauerei. Er hat dieses System erfunden.

"Ganz langsam muss das Bier fließen, damit es überall gleichmäßig rauskommt." Uwe Daebel, Brauerei-Ingenieur

Damit das Bier nicht ausgeht...

Die Ringleitung macht es möglich, Abverkauf und Durchlauf jederzeit zu kontrollieren. Auch das geschieht in der Schaltzentrale. Dort gibt es einen geeichten Zähler, der festhält, wie viel Liter reinkommen. Eine Grafik, zeigt, wie viel Bier gerade an welcher der fünf Schänken gezapft wurde. Nettes kleines Detail: Die Schänken sind durch Bierfässer dargestellt und wenn das Bier fließt, grinsen die Fässer. Uwe Daebel weiß anhand dieser Zahlen, wie viel Bier er bestellen muss. Dank der Ringleitung kann das Bier schneller und nur an einer Stelle nachgetankt werden. Dies passiert nachts. Früher musste jede Schänke einzeln angefahren werden.

Früher war es zeitaufwändiger

Mittlerweile haben außer dem Augustiner alle Zelte eine derartige Ringleitung. Bei drei Zelten ist sie wirklich in die Erde eingegraben, sonst wäre die Zeit zu knapp, um die Container aufzufüllen. Früher haben die Laster für die fünf Schänken im Zelt bis zu sieben Stunden gebraucht. Heute sind sie so in vier Stunden fertig - und somit auch schneller wieder runter vom Festgelände.

Aber einen Nachteil gibt es...

Damit das Bier gut gezapft werden kann, hat es weniger Kohlensäure als herkömmliches Flaschenbier. Das bedeutet: Das süffige Wiesn-Bier wird schneller lack.