Die wenig bekannten Refugien König Ludwigs II. in den Alpen

Er ist ein Mythos, der bayerische Märchenkönig. Weltberühmt als Erbauer imposanter Traumschlösser. Inniglich verehrt von seinen Fans. Und dennoch bleiben viele Facetten seiner Persönlichkeit und seines Lebens ein ewiges Rätsel. Was weniger bekannt ist: Ludwig II. liebte seine prunkvollen Schlösser, doch noch wichtiger waren ihm seine einfachen Berghütten. Vom Ammergebirge über das Werdenfelser Land bis hin zu den Allgäuer Alpen: Er unterhielt eine Reihe abgelegener und bewusst schlicht gehaltener Refugien in den Bergen.

Zuflucht in der Einsamkeit

Auf ausgedehnten Streifzügen – zu Pferd, im Bergwagen oder zu Fuß – suchte er in der Einsamkeit der hochalpinen Gebirgswelt Zuflucht vom Regierungsalltag. Nicht nur tagsüber: Er genoss auch gerne die besondere Stimmung am Abend oder in der Nacht. In dieser Umgebung fand Ludwig II. Kraft und Inspiration. Von hier aus schrieb er auch schmachtende Briefe an sein Idol Richard Wagner. Der Hofstaat, der ihn begleiten durfte, war meist auf ein Minimum reduziert.

Liebe Ludwigs zu den Bergen

Die Bergliebe hatte er von seinen Eltern, König Max II. und Königin Marie von Bayern geerbt. Schon zu Ludwigs Kindheit begab sich die Familie oft nach Hohenschwangau und unternahm von dort aus lange und oft sogar sehr anspruchsvolle Bergtouren.

Berghütten mit Infrastruktur

Bei aller Bescheidenheit entstand an seinen insgesamt zwölf Bergresidenzen im Laufe der Jahre eine eigene Infrastruktur: An spektakulären Aussichtspunkten ließ König Ludwig Pavillons und Belvederes errichten. Unten im Tal gab es eigene Verbindungsstationen nach München, um die Regierungsgeschäfte reibungslos aufrechterhalten zu können. Bald entwickelte der König sogar einen festen Jahresplan, nach dem er seine Rückzugsorte nacheinander aufsuchte.

Hotspots mit Panorama

Nicht alle königlichen Hütten sind bis heute erhalten und viele Standorte sind nach wie vor der breiten Öffentlichkeit unbekannt. Die atemberaubenden Panoramen und der genius loci jedoch sind noch immer erlebbar: Die Erhabenheit der bayerischen Alpen, so wie sie der Märchenkönig einst selbst erfahren hat, kann jeder spüren, der sich an diese Orte begibt. Manche Orte sind heute zu überlaufenen Wander-Hotspots geworden. Bestes Beispiel ist der Herzogstand am Walchensee: Nach der Niederlage Bayerns gegen Preußen machte sich König Ludwig mit dem Pferd auf den Weg zum Herzogstand. Dorthin zog er sich zurück, um sich von dem Schock zu erholen – eine Zuflucht in der Krise. Heute lockt der Herzogstand unzählige Touristen – und ist wegen des atemberaubenden Panoramas zum Mekka für Instagrammer geworden.