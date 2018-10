Die Wahl in Oberbayern: Erstmals Direktmandate für die Grünen

In München lagen die spannendsten Stimmkreise ganz Bayerns: Hier gingen mehrere Mandate an die Grünen. In München waren um 23.50 Uhr 895 von insgesamt 954 Gebieten ausgezählt. Demnach errangen die Parteien in den bislang ausgezählten Bereichen der Landeshauptstadt folgende Stimmanteile:

CSU 24,8 Prozent

SPD 12,9 Prozent

Freie Wähler 6,1 Prozent

Grüne 31,0 Prozent

FDP 8,8 Prozent

Linke 4,7 Prozent

AfD 6,5 Prozent

Schulze, Hartmann und Demirel gewinnen Direktmandate

Grünen-Spitzenkandidatin Katharina Schulze entschied in München-Milbertshofen das Rennen für sich. Auch in Giesing konnten die Grünen das Mandat für sich erobern, hier siegte Gülseren Demirel. Und Ludwig Hartmann siegte in München Mitte mit 44 Prozent vor Hans Theiss, der lediglich auf 16, 3 Prozent kam.

Nur im Stimmkreis München-Milbertshofen hatte die CSU vor fünf Jahren den Kampf ums Direktmandat verloren - an die SPD mit Ruth Waldmann. Überall sonst in ganz Bayern hatten CSU-Bewerber die Nase vorn.

Nun zeigte sich Ruth Waldmann von den ersten Prognosen, die die SPD bei 10 Prozent sehen, entsetzt:

"Das ist katastrophal! Das ist ein erschütterndes Ergebnis für die SPD, ich glaube auch, dass es ein schwieriges Ergebnis für Bayern ist: Die AfD zweistellig im Landtag, das erfüllt mich mit einem gewissen Grausen!" Ruth Waldmann, SPD

Ebenfalls schockiert zeigte sich die stellvertretende Vorsitzende der Münchner SPD, Micky Wenggatz. Sie sei schwer enttäuscht, sagte sie:

"Das ist tatsächlich ein sehr, sehr, sehr schlechtes, sehr bitteres Ergebnis für die SPD, wir haben unser letztes Ergebnis praktisch halbiert."

Spannung verspricht auch der Stimmkreis Pasing. Dort treten Prominente der verschiedensten Couleur gegeneinander an: Zweiter Bürgermeister Josef Schmid von der CSU, Josef (Hep) Monatzeder von den Grünen, der 1996 bis 2014 Dritter Bürgermeister von München war, sowie der SPD-Landtagsabgeordnete Florian Ritter.

Grüne hoffen auf mehrere Direktmandate

Tatsächlich rechnen sich die Grünen in München gleich in mehreren Stimmkreisen Chancen auf ein Direktmandat aus, zum ersten Mal überhaupt bei einer Landtagswahl in Bayern. Im Stimmkreis München-Milbertshofen zum Beispiel, hier tritt Grünen-Spitzenkandidatin Katahrina Schulze an. Vor fünf Jahren hatte die CSU hier ihr einziges Direktmandat verloren – damals an die SPD.

Und auch Schulzes Co-Spitzenkandidat Ludwig Hartmann könnte für einen grünen Farbtupfer auf der sonst schwarzen Karte sorgen. Hartmann tritt im neu gebildeten Stimmkreis München-Mitte an.

Der Dritte im Bunde könnte möglicherweise Grünen-Kandidat Christian Hierneis sein: Er hat Chancen auf das Direktmandat im Stimmkreis Schwabing. Das wäre besonders bitter für die Münchner CSU - denn in Schwabing kandidiert der Münchner CSU-Chef und ehemalige bayerische Kultusminister Ludwig Spaenle.

Stimmkreisgewinner in Oberbayern (vorläufiges Ergebnis)

Stimmkreis 101, München Hadern: 29,1 Prozent Georg Eisenreich, CSU

Stimmkreis 102, München Bogenhausen: 29, 4 Robert Brannekämper, CSU

Stimmkreis 103, München-Giesing: 30,9 Prozent Gülseren Demirel, Grüne

Stimmkreis 104, München-Milbertshofen: 34,9 Prozent Katharina Schultze, Grüne

Stimmkreis 105, München-Moosach

Stimmkreis 106, München-Pasing: 31,7 Prozent Josef Schmid, CSU

Stimmkreis 107, München-Ramersdorf: 30,7 Markus Blume, CSU

Stimmkreis 108, München-Schwabing: 34,3 Prozent Christian Hierneis, CSU

Stimmkreis 109, München-Mitte: 44 Prozent Ludwig Hartmann, Grüne

Stimmkreis 110, Altötting: 42,1 Prozent Martin Huber, CSU

Stimmkreis 111, Bad Tölz-Wolfratshausen/Garmisch-Partenkirchen: 38,4 Prozent Martin Bachhuber, CSU

Stimmkreis 112, Berchtesgadener Land: 42,7 Prozent Michaela Kaniber, CSU

Stimmkreis 113, Dachau: 34, 2 Prozent Bernhard Seidenath, CSU

Stimmkreis 114, Ebersberg: 36,1 Prozent Thomas Huber, CSU

Stimmkreis 115, Eichstätt: 43,2 Prozent Tanja Dorer-Schemel, CSU

Stimmkreis 116, Erding: 37, 9 Prozent Ulrike Scharf, CSU

Stimmkreis 117 Freising: 27,4 Prozent Florian Hermann, CSU

Stimmkreis 118, Fürstenfeldbruck-Ost: 32,1 Benjamin Miskowitsch, CSU

Stimmkreis 119, Ingolstadt: 36 Prozent Alfred Grob, CSU

Stimmkreis 120, Landsberg am Lech/Fürstenfeldbruck-West: 35,4 Prozent: Alex Dorow, CSU

Stimmkreis 121, Miesbach: 45,7 Prozent Ilse Aigner, CSU

Stimmkreis 122, Mühldorf: 48,2 Prozent Marcel Huber, CSU

Stimmkreis 123, München Land-Nord

Stimmkreis 124, München Land-Süd: 32,2 Prozent Kerstin Schreyer, CSU

Stimmkreis 125, Neuburg-Schrobenhausen: 34,6 Prozent Matthias Englhuber, CSU

Stimmkreis 126, Pfaffenhofen/Ilm: 35,7 Prozent Karl Straub, CSU

Stimmkreis 127, Rosenheim Ost: 35,4 Prozent Klaus Stöttner, CSU

Stimmkreis 128, Rosenheim-West: 37,8 Prozent Otto Lederer, CSU

Stimmkreis 129, Starnberg: 30,74 Ute Eiling-Hütig, CSU

Stimmkreis 130, Traunstein: 36,5 Prozent Klaus Steiger, CSU

Stimmkreis 131, Weilheim: 35,8 Prozent Harald Kühn, CSU

Familienministerin Schreyer weit vor Natascha Kohnen

Im Stimmkreis München Land-Süd verteidigte Bayerns Familienministerin Kerstin Schreyer (CSU) ihr Direktmandat verteidigt. SPD-Spitzenkandidatin Natascha Kohnen (50) landete mit 12,2 Prozent der Erststimmen auf dem dritten Platz - noch hinter dem Grünen-Kandidaten Markus Büchler, der 23,6 Prozent der Erststimmen auf sich vereinte. Vor fünf Jahren hatte Kohnen noch 20,5 Prozent erreicht. «Focus»-Gründer Helmut Markwort (FDP) kam am Sonntag mit 10,3 Prozent auf Platz vier.

32,2 Prozent der Wähler in dem Stimmkreis gaben ihre Erststimme für Schreyer ab. Das bedeutet für die 47-Jährige, die seit März Ministerin ist, ein deutliches Stimmen-Minus von 14,2 Punkten im Vergleich zur Landtagswahl 2013.

Magerl: Grüne warten auf Söders Anruf

Im Stimmkreis Freising trat Grünen-Urgestein Christian Magerl nicht mehr an. Doch hier sind wegen einer möglichen dritten Startbahn am Münchner Flughafen erfahrungsgemäß sehr stark. In einer ersten Reaktion nach der Prognose freute sich Magerl sichtlich über das Ergebnis. Er stellte fest, dass "Themen, die wir in den Vordergrund gestellt haben wie Flächenfraß, Umweltschutz, Klimaschutz" hätten die Leute angesprochen, aber auch die Haltung der Grünen in der Flüchtlingspolitik sei belohnt worden. Spannend wird nun, ob es zu Koalitionsverhandlungen zwischen CSU und Grünen kommen kann:

"Jetzt werden wir sehen, ob in den nächsten Tagen ein Anruf von Herrn Söder kommt oder nicht." Christian Magerl, Grüne

Startbahngegner sagten, sowohl Grüne als auch die Freien Wähler wollten keine Dritte Startbahn. Wenn die CSU die Startbahn beerdige, dann könne sie vielleicht wieder bei den Menschen punkten.

Ingolstadts OB Lösel: "Ein Denkzettel für die Bundeskanzlerin"

Ingolstadt galt lange als CSU-Hochburg. Diese Zeiten scheinen vorbei zu sein. Nach der Bekanntgabe der Prognose um 18 Uhr freute sich die Grünen-Direktkandidatin Steffi Kürten über die 18,5-Prozent Voraussage für ihre Partei:

"Zweitstärkste Kraft? Yes! Wir haben natülich gehofft und gezittert bis zuletzt, weil die Grünen gerne so drei bis fünf Prozentpunkte nochmal zurückfallen. Ich habe wirklich auch Angst gehabt, aber volle Punktzahl! Wir haben's geschafft!" Stephanie Kürten, Dirketkandidatin Ingolstadt

Oberbürgermeister Christian Lösel schob die Schuld für das schlechte Abschneiden der CSU in Bayern weiter nach Berlin - an die Vorsitzende der Schwesterpartei CDU:

"Das Wahlergebnis für die CSU und SPD ist in allererster Linie ein Denkzettel für die Bundeskanzlerin. Die hat hier - und das haben uns alle Leute an den Wahlkampfständen auch gesagt - sozusagen in der Flüchtlingspolitik Schwierigkeiten gezeigt, dass sie diese Flüchtlingspolitik auch beherrscht. Man sieht das insbesondere auch daran, dass die Große Koalition auch in Bayern abgestraft wurde." Christian Lösel, OB von Ingolstadt

Konsequenzen für CSU-Chef Seehofer forderte Lösel dagegen nicht.

Traunsteiner Direkt-Kandidat: Diese Wahl ist ein Super-Gau!

In den Stimmkreisen Traunstein und Berchtesgadener Land hatte sich die CSU eigentlich gute Chancen ausgerechnet, aber der Traunsteiner CSU-Kreisvorsitzende und Direktkandidat Klaus Steiner zeigte sich tief enttäuscht nach der Wahl:

"Diese Wahl ist für die CSU eine Katastrophe. Das ist ein Super-Gau! Viele sagen, der Seehofer muss sofort weg! Ich sage: Vorsicht, jetzt die ersten zu schlachten, wir brauchen eine vernünftige ehrliche Analyse, und da müssen wir menschlich miteinander umgehen." Klaus Steiner

Gisela Sengl, Direktkandidatin der Grünen in Traunstein, zeigte sich dagegen hocherfreut vom Trend dieser Wahl:

"Ich bin so glücklich, dass wir das geschafft haben mit unserem Wahlkampf. Wir wollten Mut statt Angst machen, wir haben ökologische Themen, es ist wichtig, was mit unserer Erde passiert, und wir versuchen, das positiv zu verändern. Wir sind gute Leute und haben eine breite Basis, die mitgeholfen hat, und wir waren uns alle einig, und es war ein ganz, ganz toller Wahlkampf." Gisela Sengl, Grüne

Bei Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber, CSU, in Berchtesgaden wäre alles andere als ihre Wiederwahl eine große Überraschung.

Hohe Wahlbeteiligung in Oberbayern

Was zu diesem Zeitpunkt schon klar ist: die Wahlbeteiligung war hoch – in München lag sie um 16 Uhr bei fast 63 Prozent, das sind fast 8 Prozent mehr als bei der letzten Landtagswahl. Auch in anderen Stimmkreisen war die Wahlbeteiligung hoch - in Miesbach zum Beispiel oder in Neuburg-Schrobenhausen - oder Ingolstadt.

CSU und Grüne in Rosenheim West erfolgreich

In Rosenheim Ost ist man schon fertig mit dem Auszählen: In der Gemeinde Chiemsee mit nur 160 Wahlberechtigten liegen CSU und Grüne deutlich über dem bayernweiten Trend. Die CSU erreicht 44,3 Prozent der Stimmen, die Grünen 22,4 Prozent. Die AfD ist auf der Fraueninsel drittstärkste Kraft - mit 9,2 Prozent.

Stimmkreis Rosenheim-West: Franz Bergmüller und die AfD

Weil sich Rosenheim und Kolbermoor in den 80-er Jahren den Ruf erworben hatten, die bayerischen Republikaner-Hochburgen zu sein, stellt sich in der Region vor der Landtagswahl die Frage: Wird auch die AfD hier überdurchschnittlich gut abschneiden?

Auf jeden Fall wird die AfD in den neuen Landtag einziehen. Für die AfD trat im Stimmkreis Rosenheim-Ost Franz Bergmüller an. Er erklärte, er wolle sich im Landtag vor allem "für die kleinen Bürger" und für den Mittelstand einsetzen:

"Wir ächzen alle unter einen wahnsinnigen Bürokratie, und da müssen den Worten endlich einmal Taten folgen! Da setze ich mich massiv dafür ein, dass die Bürger wieder Atem haben, um arbeiten zu können." Franz Bergmüller, AfD

Vielen dürfte der impulsive Gastwirt Franz Bergmüller noch als Sprecher des Pro-Raucher-Aktionsbündnisses "Bayern sagt Nein" bekannt sein. Zuletzt war das frühere CSU- und Freie-Wähler-Mitglied in den Medien, weil die Bundes-AfD versuchte, ihn aus der Partei auszuschließen.

Josef Grundner (CSU) wird neuer Bürgermeister von Ampfing

Neben der Landtagswahl gab es auch Bürgermeisterwahlen in Amfping im Landkreis Mühldorf am Inn. Gewählt wurde Josef Grundner (CSU) mit 57,33 Prozent der Stimmen. Der 46-Jährige hat sich gegen Rainer Stöger (Grüne) und Rainer Himmelsbach (SPD) durchgesetzt. Rainer Stöger erhiehlt 23,05 Prozent und Rainer Himmelsbach 19,62 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 68,34 Prozent. Nachdem Ottmar Wimmer (CSU) Ende Juli aus privaten Gründen zurückgetreten war, führte ab 1. August seine Stellvertreterin Gabriele Herian (CSU) das Amt.