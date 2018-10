Die Wahl in den Regionen: Tränen, enge Rennen, ein Stimmenkönig

Erstmals in der Geschichte der Landtagswahlen geht ein – nein, gehen sogar sechs Direktmandate an die Grünen. Für Ludwig Hartmann hat es sogar locker fürs Direktmandat gereicht, auch Co-Spitzenkandidatin Katharina Schulze gewann ihren Stimmkreis. Selbst unbekanntere Münchner Grüne warfen namhafte CSU-Politiker wie Ex-Kultusminister Ludwig Spaenle aus dem Landtag oder die Integrationsbeauftragte der Staatsregierung Mechthilde Wittmann, die um 78 Stimmen am Wiedereinzug in den Landtag vorbeischrammte.