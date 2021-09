Die Wahl in Bayerns Regionen: Grüne holen erstmals Direktmandat

München wählt mehrheitlich grün

Auch den Wahlkreis München-Nord konnten die Grünen mit den Zweitstimmen (25,6 Prozent) vor der CSU (24,2 Prozent) für sich entscheiden - obwohl der CSU-Abgeordnete Bernhard Loos das Direktmandat mit 25,7 Prozent gewinnen konnte.

Bei den Zweitstimmen liegen die Grünen somit in der Landeshauptstadt vorn: Sie haben 8,8 Prozentpunkte zugelegt im Vergleich zur vergangenen Bundestagswahl 2017 und konnten sich 26,1 Prozent der Stimmen sichern. Die CSU dagegen verlor deutlich, 6,2 Prozentpunkte, und kam auf 23,8 Prozent. Die SPD konnte um 2,8 Punkte zulegen auf 19,0 Prozent. AfD und Linke haben verloren, die FDP kommt auf 13,7 Prozent, was einen leichten Verlust von 0,5 Prozentpunkten bedeutet.

Ganserer erste transidente Frau aus Bayern im Bundestag

Nach den ersten Hochrechnungen ist auch bei den Grünen in Nürnberg Jubel ausgebrochen. Es sei das beste Wahlergebnis der Partei bei einer Bundestagswahl in den vergangenen 40 Jahren, so Bundestagskandidatin Tessa Ganserer. Der Zweitstimmenanteil in ihrem Wahlkreis Nürnberg-Nord betrug 23,6 Prozent. Auch wenn die Grünen-Politikerin nicht das Direktmandat holte, wird sie über die Landesliste in den Bundestag einziehen. Ganserer wird dann die erste transidente Frau aus Bayern sein, die im Bundestag vertreten sein wird.

Es sei ein historischer Abend, sagte Ganserer dem Bayerischen Rundfunk. "Ich freue mich sehr, meine Themen in den nächsten vier Jahren auch im Deutschen Bundestag voranzubringen." Die Grünen-Politikerin möchte sich für den Klimaschutz einsetzen und für die Rechte von schwulen, lesbischen, bi-, trans- und intersexuellen Menschen kämpfen. Dazu gehöre unter anderem, das Transsexuellengesetz abzuschaffen.

"Der Wahlabend zeigt deutlich, dass das alte Denken in Deutschland abgestraft wurde, und es ist einfach Zeit auch für die Rechte von queeren Menschen in Deutschland etwas zu tun", so Ganserer. Tessa Ganserer, die seit 2013 dem Bayerischen Landtag angehörte, hatte vor drei Jahren ihr Coming-Out als Transfrau.

Scheuer verliert deutlich im Landkreis Passau

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hat in seinem Wahlkreis Passau deutlich an Zuspruch verloren, sich aber das Direktmandat gesichert. Bei den Erststimmen kam er dem vorläufigen Endergebnis nach auf 30,7 Prozent. Das sind 16,8 Prozentpunkte weniger als bei der Bundestagswahl 2017, als der niederbayerische CSU-Bezirksvorsitzende auf 47,5 Prozent der Stimmen kam. 2013 konnte er noch 59,8 Prozent der Stimmen erringen.

Im BR-Fernsehen sagte Scheuer am Sonntagabend: "Ich hatte dreieinhalb brutal harte Jahre und wurde auch von der Opposition ziemlich unsanft angepackt, das wird sicherlich seine Auswirkung gehabt haben." Der 47-Jährige ist seit 2002 im Bundestag und seit 2018 Bundesverkehrsminister.

Auch Ramsauer und Bär verlieren zweistellig

Der ehemalige Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer hat in seinem oberbayerischen Wahlkreis Traunstein sein Direktmandat verteidigt, aber einen zweistelligen Einbruch hinnehmen müssen. Er bekam nach Auszählung aller Gebiete 36,6 Prozent der Erststimmen, 13,7 Prozentpunkte weniger als 2017. Damals hatte er noch 50,3 Prozent geholt.

Trotz ihres bislang schwächsten Ergebnisses bei den Erststimmen hat auch die stellvertretende CSU-Vorsitzende Dorothee Bär ihr Direktmandat im Wahlkreis Bad Kissingen verteidigt. Die Digital-Staatsministerin vereinte am Sonntag 39,1 Prozent der Erststimmen auf sich, wie der unterfränkische Landkreis Bad Kissingen mitteilte. Das sind zwölf Prozentpunkte weniger als bei der Bundestagswahl 2017.