Die Vielfalt der Sorten: Saatgutfestival in Volkach

Rund 30 Aussteller präsentieren auf einem "Markt der Vielfalt" in der Mainschleifenhalle alte und sogenannte samenfeste Gemüse-, Obst- und Getreidesorten. Diese Sorten kann jeder im Garten anbauen, die Samen lassen sich immer wieder selbst vermehren.

Festivalmacher: "Saatgut ist Weltkulturerbe"

Mit ihrem jährlichen Saatgutfestival wollen die Initiatoren Barbara und Martin Keller für die Vielfalt der Sorten begeistern. "Saatgut ist ein Weltkulturerbe", so Barbara Keller. Auch Studierende der Universität Würzburg sind in beim Saatgutfestival zu Gast. Sie engagieren sich für das Projekt "CampusGarden" und wollen in Volkach zeigen, wie Urban Gardening funktioniert. .

Vielfältiges Rahmenprogramm in Volkach

Das Rahmenprogramm des Festivals ist vielfältig. Den gesamten Samstag über gibt es Vorträge und Erklärungen zu Ausstellungen. Ein junges Team sorgt für das leibliche Wohl. Der Eintritt am Samstag in der Mainschleifenhalle in Volkach beträgt 3 Euro.