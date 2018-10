Die Verbindungen Oberpfälzer AfD-Kandidaten nach Rechtsaußen

Roland Magerl in Neonazi-Kleidung

Vor Nolte auf Platz eins der Oberpfälzer AfD-Liste kandidiert Roland Magerl. Er scheiterte jüngst mit dem Versuch, in der Oberpfalz eine Wahlkampfveranstaltung mit Björn Höcke zu veranstalten. Spätestens seit Björn Höcke das Holocaust-Mahnmal in Berlin als "Denkmal der Schande" bezeichnete und sich unlängst in Chemnitz neben Neonazis und Pegida-Anführern zeigte, ist Höcke deutschlandweit als wichtigster Vertreter des völkischen Flügels der AfD bekannt. Nach außen gibt sich Spitzenkandidat Roland Magerl gern gemäßigt, bei einer AfD-Kundgebung in Neutraubling allerdings zeigte er sich in Kleidung der Neonazi-Marke "Ansgar Aryan". Aryan ist das englische Wort für "arisch". Ein klares Bekenntnis, findet Rechtsextremismus-Experte Jan Nowak:

"Das Tragen von so einem T-Shirt stellt eine äußerst radikale Positionierung dar und es stellt sich die Frage, was das Ariertum für Magerl bedeutet." Jan Nowak

Magerl sieht sich in der Mitte der AfD

Auf Nachfrage des BR erklärt Magerl in einer schriftlichen Stellungnahme, die Begriffe "arisch" und "aryan" hätten für seine politische Arbeit keinerlei Bedeutung. Er könne sich damit nicht identifizieren. Übrigens: Geschäftsführer der rechtsextremen Modefirma "Ansgar Aryan" ist der bundesweit bekannte NPD-Aktivist und Rechtsrock-Konzertveranstalter Patrick Schröder, der jüngst auch beim Neonazi-Aufmarsch in Chemnitz dabei war. Schröder wohnt wie Magerl in Mantel im Landkreis Neustadt an der Waldnaab. Dem BR erklärte Magerl, er kenne Schröder, habe mit ihm aber politisch nichts zu tun. Überhaupt verorte er sich in der Mitte der AfD. Fachjournalist Jan Nowak hat da so seine Zweifel:

"Dass die beiden Spitzenkandidaten der AfD in der Oberpfalz sich in der Vergangenheit so positioniert haben, wirft auch ein Licht auf die AfD in der Region, denn die beiden sind ja formal demokratisch auf diese Spitzenplätze gewählt worden." Jan Nowak

Sollte Benjamin Nolte bei den kommenden Wahlen genug Stimmen erhalten, dann werde im nächsten Landtag ein Abgeordneter sitzen, der jedenfalls in der Vergangenheit kein Problem damit hatte, an Veranstaltungen der extremen Rechten und teilweise sogar der offenen Neonazi-Szene teilzunehmen.