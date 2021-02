Die Suche nach dem besten Weg zu mehr Radverkehr

In der Stadt kommen sich Autos und Radfahrer wegen Platzmangels, schmalen Radwegen und geparkten Fahrzeugen immer wieder ins Gehege. Auf dem Land fehlen Radwege hingegen oft ganz, und das Radfahren entlang von überörtlichen Straßen ist deshalb gefährlich.

Für Ulrich Syberg, den Bundesvorsitzenden des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs ADFC, ist deshalb klar: "Es darf nicht sein, dass Radfahren nur für Mutige möglich ist. Sondern es muss für alle da sein." Über Jahrzehnte habe Deutschland das Auto sehr stark in den Mittelpunkt der Verkehrspolitik gestellt. Das müsse sich ändern, betont Syberg.

ADFC fordert sichere Radwege

Damit mehr Menschen radeln, brauche es Radwege, auf denen sich die Radfahrer sicher fühlen, so Syberg. Denn nur dann würde man mehr Menschen aufs Rad bekommen, und beispielsweise Eltern würden ihre Kinder nicht mehr mit dem Auto zur Schule fahren. Die Radwege müssten aber auch breit und glatt genug sein, damit auch Kinder, Familien und Alte sie gerne nutzen, etwa mit E-Bikes und Lastenrädern.

Parkende Autos als Risiko für Radfahrer

Siegfried Brockmann, Leiter der Unfallforscher der Deutschen Versicherungsunternehmen, kritisiert zudem Planungsfehler etwa bei der Neuanlage von Radstreifen auf der Fahrbahn.

Immer öfter passiert es, dass Radler zu Fall gebracht werden, weil Türen parkender Autos unvorsichtig geöffnet werden. Die Folge sei, so Brockmann, dass Unfälle, die es vorher kaum gab, nun bereits zur Nummer zwei der Radunfälle aufgestiegen sind. Entsprechend fordert Brockmann: Wenn Fahrradstreifen, dann müsse man auch so mutig sein, die Parkinfrastruktur daran anzupassen.

Für mehr Radverkehr müssten Parkplätze wegfallen

Parkplätze müssten also schon aus Sicherheitsgründen wegfallen, so Brockmann. Dass diese Forderung in engen Dorfstraßen oder vielbefahrenen städtischen Ausfallstraßen für Ärger mit Ladenbesitzern und Anwohnern sorgt, das ist allen Fachleuten bei der Landtagsanhörung klar.

Letztendlich müssten solche unangenehmen Entscheidungen dann die Bürgermeister und Landräte fällen, sagt Cornelia Hesse vom Bayerischen Gemeindetag. Überhaupt liege die Hauptlast des Radwegebaus bei den Gemeinden, wo die allermeisten Straßenkilometer liegen. Trotzdem müssten die Gemeinden "oft für den Staat Bayern die Hausaufgaben" erledigen, weil es der Freistaat nicht schaffe, überall Radwege an Staatsstraßen zu bauen, so Hesse.

Es fehlt Gemeinden an Flächen und Planern für neue Radwege

Es gibt zahlreiche Hürden für den Radwegeausbau, das zeigt die Expertenanhörung im Verkehrsausschuss des bayerischen Landtags. Zum Beispiel fehlen in den Kommunen Fahrradplaner, die sich mit den Details und Fördertöpfen auskennen. Ein weiteres Problem sei, ergänzt Cornelia Hesse, dass die Gemeinde oft nur schwer an die für den Radwegeausbau nötigen Flächen komme. Entweder seien die Straßen in den Dörfern schon recht schmal oder die Anwohner und Eigentümer wollen die Flächen nicht verkaufen.

Bayerns Ziel bis 2025: 20 Prozent Radverkehr

Für die bayerische ADFC-Vorsitzende Bernadette Felsch fehlt es der Bayerischen Staatsregierung insgesamt am Willen, den Radverkehr ausreichend zu fördern. Zwar gebe es das Radverkehrsprogramm Bayern 2025, wo vor vier Jahren das Ziel ausgegeben wurde, den Anteil des Radverkehrs in Bayern auf 20 Prozent zu verdoppeln. Ein konkreter Maßnahmenplan, so Felsch, fehle aber noch. Für den Landtagsabgeordneten Martin Wagle (CSU) gibt es in der Staatsregierung aber sehr wohl Umsetzungspläne für den Radwegeausbau.

Wissenschaftler: Deutlich mehr Geld investieren

Im Radwegebauprogramm 2020 bis 2024 der Verkehrsministerin Kerstin Schreyer (CSU) heißt es: Für 400 Kilometer Radwege entlang von Bundes- und Staatsstraßen nehme die Staatsregierung 200 Millionen Euro an Bundes- und Landesmitteln in die Hand.

Für den Verkehrswissenschaftler Dankmar Alrutz aus Hannover sind die staatlichen Investitionen in den Radverkehrsausbau ungenügend – in Bayern und in ganz Deutschland. Schließlich müsste die öffentliche Hand pro Jahr 10 bis 20 Euro pro Einwohner für fahrradfreundliche Städte und Gemeinden ausgeben. In Bayern wären das umgerechnet mindestens 130 Million Euro jährlich.