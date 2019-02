Die Strategien rechter Netzwerke zur Landtagswahl 2018 in Bayern

3. Strategie: Zweifel an Durchführung und Ergebnis der Wahl bekunden

Im Vorfeld der Wahl hatten rechte Kräfte mit dem Hashtag "Wahlbetrug" gezielt Stimmung gemacht, um die Glaubwürdigkeit der Wahl und des demokratischen Systems generell infrage zu stellen. Mit den Lügen und Halbwahrheiten, die in dieser Zeit umherirrten - zum Beispiel angeblich falschen Stiften und "zu schnell erstellten Prognosen" -, haben wir uns in diesem Artikel auseinandergesetzt. Die Wissenschaftler des Institute for Strategic Dialogue interpretierten dieses Vorgehen als weitere wichtige Methode der rechten Online-Aktivisten im bayerischen Landtagswahlkampf.

Wie die Autoren der Studie zeigten, hatte die rechte Kampagne "Ein Prozent" in den sozialen Medien dazu aufgerufen, als Wahlbeobachter in die Wahllokale zu gehen und Unregelmäßigkeiten zu melden. Auch der #Faktenfuchs hat sich mit den nicht belegten Vorwürfen eines angeblichen Wahlbetrugs beschäftigt und zusammengefasst, was Wahlhelfer und Wahlbeobachter dürfen und was nicht. Warum der Vorwurf eines systematischen Wahlbetrugs abwegig ist und war, haben wir auch hier behandelt.

Die ISD-Studie lieferte ein weiteres Beispiel, die das rechte Narrativ entlarven soll: In der Gemeinde Bernau am Chiemsee sorgte eine falsche Postleitzahl in der Wahlbenachrichtigung für Aufregung, ein rechter Blog witterte gar "Wahlbetrug". Warum dahinter nicht mehr als ein Schreibfehler steckte, haben wir detailliert in diesem Artikel beschrieben.

Auch wenn die Wissenschaftler in der Studie zur bayerischen Landtagswahl festhielten, dass die Beiträge zu einem angeblichen Wahlbetrug vergleichsweise wenig Beachtung fanden, betonten sie, dass der Schaden solcher haltloser Kampagnen nicht unterschätzt werden dürfe.