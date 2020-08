Die Stadt soll blühen: Hof verteilt kostenlos Pflanzensamen

Wenn sie die Grünflächen an den 4.500 Straßenbäumen in Hof zum Blühen bringen möchten, können sich Bürger der Stadt ab sofort Saatgut und Pflanzen kostenlos beim Sachgebiet Grünanlagen abholen.

Hof will mehr Blumen auf Grünflächen

Die Aktion hat der Hofer Ferienausschuss in einer Sitzung einstimmig beschlossen, bestätigte eine Sprecherin der Stadt im Gespräch mit dem BR. Durch die Maßnahme sollen vor allem die Grünflächen an den 500 neuen Straßenbäumen aufgewertet werden, die im Frühjahr gepflanzt worden sind.

Natur wird sich selbst überlassen

Der Ferienausschuss der Stadt Hof hat zudem – ähnlich wie die Stadt Bayreuth – eine Überarbeitung des Mähkonzepts beschlossen. Durch das neue Konzept sollen Grünflächen in Blumenwiesen umgewandelt werden. Außerdem sollen auf dem sogenannten Verkehrsbegleitgrün – also auf Grünflächen an Verkehrswegen – mehr Blumen gepflanzt werden. Das bedeutet auch, dass an manchen Böschungen oder Grünstreifen abschnittsweise die Natur sich wieder selbst überlassen werde.