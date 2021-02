Die Stadt Rötz zeigt Miniatur-Faschingszug im Netz

Das Abfilmen der Miniaturen - eine stundenlange Kniffelei:

Frank Gazinski wollte eigentlich sogar den ganzen Miniaturzug am Originalschauplatz abfilmen, also auf den Straßen der Rötzer Innenstadt. Dafür hatte er sogar schon eine Genehmigung vom Landratsamt und die Zusage der Feuerwehr, die Straße zu sperren. Doch dann hat er wegen der Kälte und der vielen Unwägbarkeiten doch lieber einen ganzen Tag lang in der Sporthalle gefilmt. Das war knifflig genug, sagt Gazinski: "Jeden Wagen einzeln mit Schnüren oder Drähten zu ziehen, hat nicht funktioniert, weil man dann mit den Schnüren durcheinander kommt, und die nächste Schwierigkeit war, dass die an Schnüren doch nicht geradeaus gefahren, sondern immer wieder umgekippt oder aus der Spur geraten sind."

Die Lösung war dann, alles auf Matten zu befestigen und die zu ziehen. Heraus gekommen ist ein 19 Minuten langes Video, untermalt sogar mit Blasmusik wie beim echten Faschingszug.

Erst 2022 gibt es – hoffentlich- wieder eine echte "Rötzer Fasenacht“

Allerdings hätte heuer ohnehin kein Faschingsumzug stattgefunden, sondern erst wieder im kommenden Jahr. Darauf hoffen die rund 3.500 Rötzer. Denn die "Althistorische Rötzer Fasenacht“ hat hier seit dem 19. Jahrhundert Tradition. Sie wird alle zwei Jahre ganz groß gefeiert: mit Faschingszeitung, die in der Früh verkauft wird, und einem extralangen Umzug mit rund 70 Wägen, Musikgruppen und Fußtruppen . Berühmte Besonderheit in Rötz sind die Ausspielwägen, auf denen die Missgeschicke auf's Korn genommen werden, die einem Rötzer oder einer Rötzerin unterm Jahr wirklich passiert sind. Das Ganze wird als Sketch in Reimform auf der Marktplatzbühne und später in den Wirtshäusern genüsslich breitgetreten, zum Gaudium der Zuschauer.

"Der Miniaturfaschingszug heuer ist trotzdem so ein kleiner Funke, der jetzt weiter glühen kann bis nächstes Jahr und dann greifen wir das wieder an – in ganz groß.“ Gerhard Wutz, Mitautor der Faschingszeitung und Mitglied im Faschingskomitee

Auch Gerhard Wutz hat heuer einen Miniaturwagen gebaut, sogar aus selbstgebastelten Holzpuppen. Denn die "Rötzer Fasenacht“ darf nicht einschlafen, betont er. Schließlich zieht sie in normalen Zeiten bis zu 30.000 Zuschauer an.