Die Stadt Landshut plant für kommendes Jahr wieder Dulten

Vorbehaltlich der weiteren Entwicklung der Corona-Pandemie sollen 2022 in Landshut die Frühjahrs- und Bartlmädult stattfinden. Festzeltbetreiber haben deshalb ab Montag, 9. August, die Möglichkeit, sich dafür zu bewerben. Die Stadt Landshut gibt also die Hoffnung nicht auf.

Frühjahrs- und Bartlmädult sollen 2022 wieder stattfinden

Obwohl im vergangenen wie auch in diesem Jahr die Frühjahrs- und Bartlmädult wegen Corona abgesagt werden mussten, laufen jetzt die Planungen für das kommende Jahr ganz normal an. Bewerbungen für den Festzeltbetrieb sowohl auf der Frühjahrsdult von 29. April bis 8. Mai 2022 als auch auf der darauffolgenden Bartlmädult von 19. bis 28. August können bei der Stadt Landshut eingereicht werden. Allerdings vorbehaltlich der weiteren Entwicklung der Corona-Pandemie. Die Bewerbungsfrist für die Bewirtschaftung der Zelte endet am 15. Oktober. Nur form- und fristgerecht sowie vollständig eingehende Bewerbungen nehmen am Auswahlverfahren teil.

Für jede Dult separate Bewerbung erforderlich

Für jedes Fest muss eine separate Bewerbung erfolgen. Die Vergaberichtlinien und die Bewertungskriterien einschließlich des Bewerbungsbogens können ab Montag, 9. August, auf der Internetseite der Stadt Landshut oder mit einem Freiumschlag per Post angefordert werden.

In Landshut gab es wegen Corona bereits eine Dult-to-go, einen Corona-konformen Drive-in-Christkindlmarkt sowie ein Auto-Speed-Dating in Essenbach.