Die Stadt Hof sucht Spender für Weihnachtsbeleuchtung

Damit Hof im weihnachtlichen Glanz erstrahlen kann, bittet Oberbürgermeister Harald Fichtner (CSU) um Spenden. Die Weihnachtsbeleuchtung der Hofer Einkaufsstraßen kostet jährlich rund 60.000 Euro und seit zwölf Jahren beteiligen sich daran Hofer Bürger und Geschäftsleute. So konnte bisher etwa ein Viertel der Kosten finanziert werden, erklärte die Stadt auf BR-Anfrage. Der Großteil wird aber von der Stadt bezahlt.

Post von der Stadt

Alle Spender der vergangenen Jahre bekommen momentan wieder Post von der Stadt, die sich auch über neue Unterstützer freut: "Es kommt hierbei nicht allein auf die Höhe der Spende an. Jeder einzelne Beitrag ist wichtig und wird wertgeschätzt", heißt es in der Pressemitteilung der Stadt. Die Spenden für die Weihnachtsbeleuchtung werden vom Finanzamt als ertragsmindernde Betriebsausgaben erkannt.

Festliche Stimmung

Die Beleuchtung der Stadt Hof sei zur Weihnachtszeit eine der attraktivsten in vergleichbaren Städten, so Stadtmarketingchefin Ute Fischer. Nicht nur die unmittelbare Innenstadt werde damit in eine festliche Stimmung getaucht, sondern vor allem auch die Straßen, die Besucher nach und durch Hof leiten.