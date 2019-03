Die Spargelsaison beginnt heuer früher als sonst

Zweistellige Temperaturen am Vormittag. Die Saison-Arbeiter von Franz Nestler sind schon eifrig am Spargelstechen. Der Bauer aus dem Schrobenhausener Land freut sich, dass er sein Gemüse schon im März ernten und verkaufen kann.

Während Nestler sein Gemüse allmählich vom Feld ins Lager bringt, sind andere Erzeuger noch wesentlich früher dran. So standen die ersten Spargel schon im Februar in so manchem Supermarktregal.

Franz Nestler hält davon nicht viel. Und so reguliert er seine Bifing-Temperatur ganz konventionell über Folien.

Die Spargelsaison dauert üblicherweise bis Ende Juni.