Die "Schwimmverrückten" von Sömmersdorf

Das eigene Schwimmbad im Garten. Für viele ein Traum. An das Schwimmbad von Gabi und Jörg Kampe in Sömmersdorf im Landkreis Schweinfurt kommt allerdings kaum ein Gartenpool heran. Es ist zwar nur zwei Meter breit, aber dafür 20 Meter lang. Mit dem eigenen Schwimmbad haben sich die Kampes einen Traum erfüllt.

Es ist total abgedreht und total verrückt, klar. Aber auf der anderen Seite, ich bin Profisportler gewesen - und was ich damals beim Radfahren oder beim Triathlon ausgegeben habe und was die Leute heute ausgeben, das ist sicher in zwei, drei Jahren mehr, als uns der Pool gekostet hat. Er spart uns Zeit und hält uns gesund und das ist Lebensqualität. Jörg Kampe, Langstreckenschwimmer im eigenen Garten

600 Kilometer in der Saison

Die Kampes schwimmen zwischen Anfang April bis Ende Oktober. Oft mehrmals am Tag. Und so kommt Gabi im Jahr auf etwa 400 Kilometer, ihr Mann Jörg sogar auf 600 Kilometer. Und die Kampes wollen ihr Schwimmbad nicht nur für sich alleine haben. Zweimal in der Woche laden sie Kinder aus dem Dorf in ihren Garten ein. Zum kostenlosen Schwimmunterricht.

Es macht einfach nur Spaß. Vor allem gibt es mir das Gefühl, etwas Sinnvolles zu machen für Kinder. Wir haben zwar keine, aber ich finde es einfach wichtig, dass Kinder schwimmen lernen. Gabi Kampe

Ehrenamtliche Schwimmkurse für Nachbarskinder

Ruckzuck wimmelt es von Kindern im Schwimmbad. Zum Teil haben sie hier erst in diesem Jahr mit dem Schwimmen begonnen. Und um im Ernstfall reagieren zu können, hat Jörg Kampe auch seinen Rettungsschwimmschein gemacht. Die Eltern aus der Nachbarschaft sind vom Engagement der Kampes begeistert. Nach einer Stunde ist der Schwimmunterricht zu Ende und die Kampes haben ihr Schwimmbad wieder für sich.