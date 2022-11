Die schwierige Suche nach einem Heimplatz

Wer schon mal versucht hat, für seinen Angehörigen einen Heimplatz zu finden, stellt fest: So einfach geht das nicht. Vielerorts in Bayern sind die Heime voll. Oder Pflegekräfte fehlen, um weitere Bewohner aufzunehmen. Im Landkreis Passau verschärft sich die Situation derzeit, denn das Heim St. Josef in Obernzell schließt Ende März. Zu wenig Personal am Markt, zu teuer die Sanierung, argumentiert der Träger, die Schwestern vom Göttlichen Erlöser. 60 Bewohner sind damit auf der Suche nach einer neuen Bleibe. Doch die gestaltet sich schwierig.

Lange Warteliste in Hauzenberg

Im Caritas-Seniorenheim in Hauzenberg zum Beispiel stehen derzeit mehr als 70 Personen auf der Warteliste, sagt Leiter Franz Sicklinger. "Wir bekommen so viele Anfragen wie noch nie. Die Situation ist angespannt, dabei haben wir im Gegensatz zu anderen Häusern noch genügend Personal", erzählt er.

Woran das liegt? Vielleicht geben die Urkunden im Eingangsbereich des Heims einen Hinweis: "Top-Arbeitgeber", "Mitarbeiter-Champion", "Bayerischer Staatspreis", um nur einige Titel aufzuzählen.

Nach fünf Tagen Dienst am Stück ist in Hauzenberg Schluss, auf allen Stationen hängen Wunschzettel für Mitarbeiter. "Damit man auch die Erholung hat, die man braucht. Die ist sehr wichtig, weil der Job anstrengend ist. Außerdem soll jeder Zeit für Familie und ein Hobby haben dürfen", findet Sicklinger. Selbst in der Corona-Pandemie hat das Haus kaum Personal verloren.

Konzepte gegen Burnout

Genauso sieht es personell in Fürstenzell im Landkreis Passau aus. Das Heim hat vor etwa zehn Jahren neue Strukturen aufgebaut. Je nach Schwere der Demenz gibt es eine eigene Station. Damit haben Pfleger kurze Wege und Bewohner feste Ansprechpartner. Außerdem müssen nicht mehr alle Bewohner zur gleichen Zeit frühstücken. Langschläfer dürfen länger liegen bleiben und werden dann von Mitarbeitern betreut, die sich morgens zum Beispiel selbst noch um ihre eigene Familie kümmern wollen.

"Es braucht Ideen dieser Art, damit das Personal Lust auf Pflege hat und kein Burnout bekommt", sagt Stationsleiterin Tanja Schickinger-Witte. Auch dieses Haus hat eine Wartliste. "Und die Anfragen kommen zum Teil schon aus dem Raum München", erzählt Heimleiter Ulrich Becker-Wirkert.

Große Probleme in Ober- und Niederbayern

Tatsächlich ist die Lage im Raum München und seinen angrenzenden Landkreisen am kritischsten, gefolgt von der Region Donau-Wald, das entspricht fast ganz Niederbayern. Am dritt schlechtesten ist die "pflegerische Versorgungssicherheit" in der Main-Rhön-Region. Das ist das Ergebnis einer Studie aus dem Jahr 2020. Sie wurde im Bericht der Vereinigung der Pflegenden in Bayern veröffentlicht. Aktuelle Zahlen gibt es noch nicht. Aber schon vor der Pandemie, im Jahr 2020 gab es allein in Niederbayern 222 offene Altenpflege-Stellen.

Pflege-Netzwerk gegründet

Jede Kraft wird gebraucht – lautet die Devise. Stadt und Landkreis Passau machen deshalb gemeinsame Sache. 58 Pflegeheime haben ein Netzwerk gegründet. Sie wollen sich das Personal nicht wegnehmen, sondern gemeinsam suchen und sich gegenseitig vermitteln.

So gibt es jetzt eine Bewerberdatenbank. Kann ein Altenpfleger in einem Heim oder einer Reha-Einrichtung nicht beschäftigt werden, können umliegende Heime die Bewerbung sehen und die Person direkt kontaktieren.

Außerdem will das Netzwerk durch Schulen touren und über Bezahlung reden. Denn die ist nicht mehr so schlecht wie gedacht. Seit September dieses Jahres wird in der Altenpflege verpflichtend nach Tarif bezahlt.