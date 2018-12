Die schwierige Rückgabe geraubter Kirchen-Glocken

Dieser Dokumentschatz kam im Februar 1966 ins Germanische Nationalmuseum in Nürnberg. Im Nürnberger Museumskeller war noch Platz. Zudem wollte man das Kunstgeschichtliche Archiv erweitern. Aktiv genutzt musste die papierne Datenbank ohnehin nicht mehr werden, denn die Rückführung der Glocken war in den 1970er-Jahren abgeschlossen. Die meisten der verbliebenen Glocken waren inzwischen in ihre Heimatkirchen zurückgebracht worden.

Das galt nicht für die rund 1.300 Glocken aus den ehemaligen Ostgebieten. Die britische Militärregierung hatte die Rückgabe untersagt. Und weil die Lagerung teuer war, entschieden die Verantwortlichen, sie als sogenannte Patenglocken an bedürftige Gemeinden im Westen auszuleihen. So beginnt jede Suche nach dem Verbleib verschollener Glocken zwangsläufig in Nürnberg.

Die Suche beginnt