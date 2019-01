Die schwierige Jagd nach der wilden Waldkuh

Die Kuh aus dem Stall von Josef Wiedenbeck aus Holzhausen (Lkr. Landshut) ist Mitte Oktober beim Verladen ausgebüxt. Sie war neben dem Lastwagen vorbei gesprungen, berichtet der Landwirt.

"Die ist zwei Meter hoch gesprungen. Das wenn jemand gesehen hätte - das glaubt keiner!" Josef Wiedenbeck, Landwirt

Wochenlang war die braune Kuh wie vom Erdboden verschluckt. Jetzt ist sie in Oberhaarbach (Lkr. Landshut) - 1,5 Kilometer weg von ihrem Heimathof - gesehen worden. Einige Anwohner hatten sie in den Abendstunden in der Nähe eines Bauernhofes entdeckt. Da die Kuh lichtscheu sei, verschwinde sie tagsüber wieder im Wald, so Vogelgsang.

Kuh Yvonne lebte 100 Tage allein im Wald

Die entlaufene Kuh hat eine "prominente" Vorgängerin: 2011 war Kuh Yvonne bei Mühldorf am Inn geflohen. Nach monatelanger Suche konnte sie mithilfe von Betäubungspfeilen eingefangen werden. Sie lebt seitdem auf dem Gnadenhof Gut Aiderbichl, in der Nähe von Deggendorf. Ob sich die beiden bald kennen lernen werden, bleibt abzuwarten.

Einen Namen hatte die braune Kuh von Landwirt Wiedenbeck übrigens nicht bekommen. Weil sie so frech ausgebüxt ist, wurde sie von einem BR-Reporter jetzt kurzerhand "Büxi" getauft.