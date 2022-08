> Die schwerste Kirsche Frankens wiegt so viel wie zwei Erdbeeren

Fast 24 Gramm bringt die schwerste Kirsche auf die Waage, die in dieser Saison in der Fränkischen Schweiz geerntet wurde. Sie wuchs auf einem Baum von Christian Meyer in Hundshaupten im Landkreis Forchheim. Auch die Kirschenkönigin gratulierte.