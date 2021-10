Die Schwaben anno 1860: Klug, arbeitsam, geizig und chaotisch

Es war um 1860, als der Nördlinger Arzt Thomas Lauber den Auftrag von König Maximilian II. bekommt, einen Physikatsbericht über die Menschen im Ries zu verfassen. Dabei war der König nicht so sehr am Gesundheitszustand seiner Untertan und Untertaninnen interessiert, sondern viel mehr an detaillierten Einblicken in das Leben der Bevölkerung seines Landes.

Alltag, Wohnen, Eheleben, Glauben und Feiern

In den Berichten finden sich Angaben zu vielen Themenbereichen des Alltagslebens, etwa zu den Wohnverhältnissen, zu Kleidung, Ernährungsweisen, aber auch zu Reinlichkeit, Eheleben und geschlechtlichen Ausschweifungen, zu Formen der Frömmigkeit und des Aberglaubens, zu Festen und Feierlichkeiten.

Menschen aus dem Ries sind zurückhaltend und fleißig

So wurde "der Bewohner des Rieses" vom Nördlinger Arzt Thomas Lauber etwa als "klug, vorsichtig, zurückhaltend, in seine Äußerungen berechnend, selten leidenschaftlich, arbeitsam, mäßig in Speise und Trank, sparsam, und der Landmann sogar nicht selten geizig und dabei falsch" beschrieben. Reinlich war unterdessen die Landbevölkerung offenbar weniger: "Namentlich auf dem Lande vermißt man dieselbe in allen Richtungen, indem das Volk beinahe blos mit seinen landwirtschaftlichen Arbeiten sich beschäftigt. In ihren Wohnstuben, Schlafkammern und Küchen liegt und steht Alles regellos und zerstreut durcheinander," heißt es in einem weiteren Bericht.

Sieben Arztbriefe für den Landkreis Donau-Ries

Für den Landkreis Donau-Ries liegen sieben solcher Arztbriefe aus der Zeit um 1860 vor, illustriert mit zahlreichen Bildern, jetzt als Buchfassung vor. Im Rahmen einer Veranstaltungsreihe werden die Berichte jetzt vorgestellt und zwar an ehemaligen Landgerichtsorten.