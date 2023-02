Die Schwabach soll ökologisch saniert werden

Die Wasserwirtschaftsämter in Nürnberg und Kronach wollen einen Fahrplan erarbeiten, wie Sanierungsmaßnahmen am Fluss Schwabach aussehen könnten. Das teilte der stellvertretende Leiter des Wasserwirtschaftsamts in Kronach, Matthias Schrepfermann, BR24 auf Nachfrage mit. Es gehe darum, die in Europa verbindlich geltenden Wasserrahmenrichtlinie (EU-WRRL) umzusetzen und den Fluss auf rund 19 Kilometern Länge zu sanieren.

Wehre, Fischtreppen, Staudenknöterich

Vor allem die Fischbestände ab der Einmündung des Eckenbachs bei Eckental seien ungenügend. Außerdem müsste die Durchgängigkeit verbessert werden, so Schrepfermann: Die Wehre in der Schwabach kommen deshalb auf den Prüfstand. Wenn sie weiterhin nötig sind, müssten Fischtreppen das Problem lösen. Entlang der Schwabach in Erlangen soll außerdem das massive Wuchern des Staudenknöterichs eingedämmt werden, um Raum für heimische Uferpflanzen zu fördern.

Anrainer-Kommunen mit im Boot

Als nächster Schritt stehen Abstimmungsgespräche mit den Anrainer-Kommunen entlang der Schwabach an. Gemeinsam soll mit ihnen erarbeitet werden, wie und in welchem Zeitrahmen die Sanierungsmaßnahmen an der Schwabach durchgeführt werden könnten. Wenn das Konzept mit den Kommunen steht, beginnt die Ausschreibung an ein Ingenieurbüro, das das Konzept dann umsetzt.

Schwabach und Schwabach

Die Schwabach entspringt bei Igensdorf-Pommer und fließt durch oder vorbei an den Gemeinden Igensdorf, Eckental, Kleinsendelbach, Neunkirchen am Brand, Dormitz, Uttenreuth und Buckenhof. Sie mündet nach gut 33 Kilometer in Erlangen in die Regnitz. Nicht zu verwechseln mit der Schwabach, die bei Heilsbronn entspringt und bei Schwabach-Limbach in die Rednitz mündet.