Die schönsten Weihnachtsmärkte in Ostbayern am Wochenende

Mitten im bayerischen Wald ist ein kleines Dorf aufgebaut, das sich im Winter zu einem kleinen Weihnachtsmarkt verwandelt: Die Schweinhütter Waldweihnacht. Hier kann es durchaus mal passieren, dass einem zwischen all den Kerzen, dem Lagerfeuer und den Lichtern die Waldhexen über den Weg laufen. Die Waldweihnacht in Schweinhütt (Lkr. Regen) findet dieses und nächstes Wochenende (14. und 15.12.) von 14-21 Uhr statt.

Kunsthandwerkermarkt in Landau

In wunderschönem Ambiente zwischen Kirche und Stadtpark befindet sich der Landauer Christkindlmarkt. Noch bis Sonntag lässt sich auf dem gemütlichen Markt Glühwein trinken und den Kunsthandwerkermarkt in der Stadthalle besuchen. Kinder können sich Samstag um 19:30 Uhr auf den Auftritt von „The Voice Kids“- Star „Luca Kuglmeier freuen. Geöffnet hat der Markt in Landau a. d. Isar von 16 – 20 Uhr.

Märchen und Sagen am Eulenberg

Einen romantischen Waldmarkt, wo bayerisch-böhmische Schmugglergeschichten Wirklichkeit waren, finden Besucher ausschließlich an diesem Wochenende am Eulenberg in Schönsee (Lkr Schwandorf). Durch hunderte Kerzen, vorbei an Holzhütten geht’s hinauf zum Eulenberg. Der „Advent im Wald“ hat Samstag und Sonntag von 15-21 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 2 Euro, Kinder sind frei.

Die Abendschau sendet live vom Weihnachtsmarkt auf dem Bogenberg

Romantisch wird es an diesem Wochenende auch auf dem Weihnachtsbasar auf dem Mariahilfberg in Amberg, bei der romantischen Seeweihnacht direkt am Kurparksee in Waldkirchen (Lkr. Freyung-Grafenau) oder auf dem Bogenberger Weihnachtsmarkt (Lkr. Straubing-Bogen). Für alle, die es nicht hinschaffen: Am Freitag (06.12.) sendet die Abendschau des Bayerischen Fernsehens live vom Weihnachtsmarkt, um die Magie des Marktes einzufangen.

Noch bis Sonntag laufen die Weihnachtsmärkte in Regenstauf (Lkr. Regensburg), Bad Griesbach (Lkr. Passau), Vilsbiburg (Lkr. Landshut), Gangkofen (Lkr. Rotall-Inn), Mainburg (Lkr. Kehlheim) und Plattling (Lkr. Deggendorf).