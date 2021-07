Die schnellste Frau Deutschlands kommt aus Altötting

Eine Woche vor Olympia sitzt Läuferin Alexandra Burkhardt auf dem Rad beim Indoor Cycling. Heute steht nur ein lockeres Training an - auf keinen Fall soll sie sprinten. Das wäre zu anstrengend so kurz vor dem Wettkampf. "Vor dem Wettkampf ist eigentlich die schönste Zeit im Jahr!", witzelt die Altöttingerin.

Erst wenige Tage zuvor ist die 27-Jährige schneller gelaufen als jemals zuvor: 100 Meter in 11,01 Sekunden. Der Erfolg so kurz vor Olympia ist für sie ein lang ersehnter Wunsch: "Nachdem es in den vergangenen Jahren immer duster ausgeschaut hat, kann ich jetzt mit gestärkter Brust in den Wettkampf gehen", sagt sie.

Verletzungen stellten die Sportlerin lange auf die Probe

Nach vielen erfolgreichen Wettkämpfen in ihrer Jugend hatte sie später immer wieder Niederlagen einstecken müssen. Verletzungen, Trainerwechsel, Enttäuschungen stellten die Sportlerin auf die Probe.

"Dann hab ich einfach sehr viel geändert, teilweise radikale Sachen, teilweise nur kleine Stellschrauben. Ich habe mentales Training angesetzt und auch mit einem Crossfit-Trainer gearbeitet", erzählt sie. All das habe ihr sehr gut geholfen - und nun, so kurz vor Olympia, passe endlich alles zusammen. Seitdem liefert die 27-Jährige eine persönliche Bestzeit nach der anderen ab.

Hoffnung auf Olympia-Finale

Für Olympia hat Alexandra Burkhardt sich nun große Ziele gesetzt. "Ich möchte auf jeden Fall diese 11 Sekunden Marke angreifen. Das heißt: ich möchte gern die 10 vor dem Komma sehen." Zur Einordnung: Der Weltrekord bei den Sprinterinnen auf 100 Metern liegt bei 10,49 Sekunden. Alles unter 11 Sekunden hat in den vergangenen Jahren meist fürs Finale gereicht. Nächste Woche in Tokio wird sich zeigen, ob der Traum vom Olympia-Finale für Alexandra Burkhardt wahr wird - und wie weit Ausdauer eine Sprinterin am Ende bringen kann.