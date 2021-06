Die Schlägerdatei: Intransparente Beobachtung von Fußballfans?

Martin wird von der bayerischen Polizei beobachtet. Geht es nach der Polizei, ist Martin ein Gewalttäter. So zumindest steht es in einer Akte, die die Polizei über ihn führt. Martin sieht das anders und um keine Probleme mit seinem Arbeitgeber zu bekommen, möchte Martin lieber anonym bleiben. Was er der bayerischen Polizei vorwirft, wiegt schwer: Behördenwillkür.

Teil des aktiven Fanszene und deshalb Gewalttäter?

In der "Datei Gewalttäter Sport" landen laut des bayerischen Innenministeriums Menschen, die am Rande von Sportveranstaltungen, meist Fußballspielen, gewalttätig geworden sind oder gewaltbereit in Erscheinung treten. Aktuell sind in Bayern 450 Personen darin gespeichert, deutschlandweit sind es 7.143.

Doch immer wieder klagen Fußballfans, dass sie auf solchen Listen landen, obwohl sie mit Gewalt nichts zu tun hätten. So wie Martin. Als Fußball-Fan steht er regelmäßig im Ultra-Block. Laut eigener Aussage habe er keine Eintragung im Führungszeugnis. Warum er dennoch in die Gewalttäter-Datei aufgenommen wurde, sagt er, wisse er bis heute nicht.

Irgendwann sei ein szenekundiger Beamter während eines Fußballspiels auf ihn zugekommen. "Er hat dann gesagt: Die Mannschaft spielt jetzt zweite Bundesliga und sie benötigen jetzt auch Einträge in der Gewalttäter-Datei", erzählt Martin. Was ihm passiert ist, findet Martin unrechtmäßig. "Die Begründung war: Wir sind Teil der aktiven Fanszene und sehen hart aus."

Grüne: Zur falschen Zeit am falschen Ort

Bei Datenschützerinnen und Datenschützern, Fan-Verbänden und mehreren Oppositionspolitikerinnen und -politikern steht die Akte seit Jahren in der Kritik. Ein Vorwurf lautet zum Beispiel: In der Datei seien, anders als es der Name suggeriert, nicht nur Gewalttäterinnen und Gewalttäter erfasst.

Vielmehr könne bereits eine Personenfeststellung, beispielsweise im Umfeld eines Stadions oder bei der Anreise, reichen, um gespeichert zu werden, sagt Max Deisenhofer, der sportpolitische Sprecher der Grünen im Bayerischen Landtag.

Manchmal genüge es, zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen zu sein. So komme es laut Deisenhofer bei gewalttätigen Auseinandersetzungen immer wieder vor, dass ganze Personengruppen kontrolliert und als Folge auch Unbeteiligte in das Verzeichnis eingetragen würden.

Kein bundesweit einheitlicher Kriterienkatalog

Auf Nachfrage bei der Polizei München heißt es: "Eine Speicherung in der Datei Gewalttäter Sport ist nur unter gewissen abschließend geregelten Voraussetzungen zulässig, hierzu zählen (…) Straftaten unter Anwendung von Gewalt".

Auch der bayerische Innenminister, Joachim Herrmann (CSU) verteidigt die Datei: "Der Sinn der Gewalttäter Datei ist, Leute, die schon wiederholt auffällig geworden sind oder von denen es besondere Annahmen gibt, dass sie gewalttätig werden wollen, möglichst von Spielen fernzuhalten."

Aber es könne doch nicht sein, dass die Polizei eigenmächtig, ohne Gericht festlege, wann es zu einer Gewalttat gekommen sei, findet Max Deisenhofer. Darum sagt er, die Datei gehöre in ihrer jetzigen Form abgeschafft.

"Gewalttäter Sport" bundesweite Akte

Bei der Datei "Gewalttäter Sport" handelt es sich um eine bundesweite Akte, zuständig für die Eintragungen sind aber die Länder. Intransparent sei sie auch deshalb, so Deisenhofer, weil Polizistinnen und Polizisten ohne fest Kriterien entscheiden dürften, ab welchem Vergehen eine Person gespeichert werde.

"Das heißt, wir wissen eigentlich nicht genau, was muss erfüllt sein, um in diese Datei eingetragen zu werden", so Deisenhofer. Beschäftigt man sich eingehender mit den Eintragungsgründen, tauchen tatsächlich Vermerke wie Personenfeststellungen, Platzverweise oder Beleidigungen auf.

Urteil: Rechtsgrundlage fehlt

Laut Bundesinnenministerium sind nur rund sechzig Prozent "der gespeicherten Anlässe auf Gewaltdelikte zurückzuführen". Doch reichen Beleidigungen und Platzverweise aus, um offiziell ein Gewalttäter zu sein? Das Innenministerium sagt hierzu: Das seien Ausnahmen und es komme auf die Art der Beleidigung an. Bei antisemitischen und homophoben Äußerungen beispielsweise gebe es einen Eintrag.

Trotzdem: Auch der niedersächsische Oberverwaltungsgerichtshof urteilte 2008, dass es der Datei an Rechtsgrundlage fehle. Das Bundesverwaltungsgericht in Karlsruhe kippte das Urteil jedoch wieder. Kritiker aber bleiben dabei: Es sei intransparent, wie man da reinkomme, wie man wieder rauskomme und warum man in der Datei bleibe.

Anwältin: Datei ist in jetziger Form verfassungswidrig

Als verfassungswidrig bezeichnen einige Anwälte die Datei. Zum Beispiel die Augsburger Strafverteidigerin Martina Sulzberger. Der Grund: Betroffene, ob nun schuldig oder nicht, würden oftmals nie von einer Eintragung erfahren, denn es bestehe keinerlei Informationspflicht.

"Bei jedem hoheitlichen Akt oder sogar bei einem Strafzettel kann ich mich wehren und ein Gericht überprüfen lassen, ob das rechtmäßig ist, was da gemacht wird, nur bei dieser Datei nicht", beanstandet Sulzberger. Auch würden eingestellte Verfahren nicht automatisch zu einer Löschung führen: "Man sieht, dass auf den Listen steht: Löschen aufgrund von Fristablauf, aber nie Löschen aufgrund von Freispruch", so Sulzberger.

Der Innenminister sagt dazu: Jeder habe grundsätzlich das Recht sich zu erkundigen, welche Eintragungen die Polizei speichert.

Betroffene erleben Folgen im privaten Leben

Ein Eintrag in die "Datei Gewalttäter Sport" bleibt im Zweifel nicht ohne Konsequenzen. Paul zum Beispiel, der ebenfalls anonym bleiben will, hat solche Konsequenzen gespürt, als er mit seiner Freundin in den Urlaub fliegen wollte.

"Wir saßen schon am Gate vorm Flugzeug und dann sind plötzlich zwei Polizeibeamte am Gate aufgetaucht und haben gesagt, sie müssen mich leider nochmal zurück beten, weil sie nicht sicher sind, ob ich ausreisen darf", erzählt Paul. Am Ende durfte er zwar ausreisen, aber eine beschämende Situation sei es trotzdem gewesen.