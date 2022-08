Die Schlacht bei Ampfing: Ein Dorf im Ritterrausch

Am Ende gewinnen immer die Bayern. So war es 1322 und so wird es auch in diesem Sommer zwölf Mal sein. So oft wollen die Ampfinger im Landkreis Mühldorf am Inn die große Ritterschlacht aus dem Mittelalter auf der eigens errichteten Freiluftbühne an der Isen nachspielen. Mit allem, was dazu gehört: authentische Kostüme, Ritter auf echten Pferden und jede Menge Fußvolk. Denn die Schlacht von 1322 ist legendär und war eine der letzten großen Ritterschlachten des Mittelalters.

Zwei Cousins im Krieg

Der Wittelsbacher Ludwig, der sechs Jahre später sogar Kaiser des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation werden sollte, musste zunächst um seine Königskrone kämpfen, weil auch sein Cousin, der Habsburg Friedrich Ansprüche anmeldete. Der Konflikt schwelte viele Jahre und konnte am Ende nur mit Waffengewalt entschieden werden. Tatsächlich wurde die Schlacht, die über 1.000 Menschenleben gekostet hat, am 28. September 1322 bei Erharting nordöstlich von Mühldorf, geschlagen. Schon im Mittelalter wurde sie zur Legende, meist als Schlacht von Mühldorf, aber auch als Schlacht bei Ampfing bekannt. Dort, zehn Kilometer westlich von Mühldorf, wurde das Ergebnis lokalpatriotisch aufgeladen.

Das Schlachttheater hat Tradition

Bereits 1922, zum 600-jährigen Jubiläum, haben die Ampfinger die Ritterschlacht nachgespielt. An die zweite Aufführung aus dem Jahr 1988 können sich noch viele Ampfinger erinnern und doch mussten sie vor drei Jahren praktisch von vorne anfangen, als die Idee aufkam, das historische Großereignis erneut als Theaterspektakel zu inszenieren. Zunächst wurde ein Acker nördlich der Gemeinde umgepflügt, drei Hügel dominieren nun den Bühnenbereich. Als Regisseur wurde der Schauspieler Moritz Katzmair engagiert, der sich auch heute noch die Augen reibt, angesichts des Engagements der vielen freiwilligen Helfer und Darsteller, die in Ampfing längst als die 1322er oder auf gut bayerisch als "Zwoarazwanzger" bezeichnet werden.

"Du findest hier immer jemand, der bereit ist, etwas zu tun, du hast hier Manpower, das ist unfassbar", erzählt Regisseur Katzmair. Doch gerade weil das Projekt mit rund 350 Darstellern und unzähligen Helfern hinter den Kulissen fast ein wenig größenwahnsinnig erscheint, haben sich so viele Ampfinger in den Bann ziehen lassen, glaubt Intendant Tobias Huber, der mit seinem Bruder Dominikus das ganze Projekt ins Rollen brachte.

"Ritterrausch": Webserie der Abendschau

Von der ersten Meilensteinprobe des Jahres 2022 bis zu den letzten Vorbereitungen und der Premiere am 12. August hat die "Abendschau" des Bayerischen Rundfunks die riesige Produktion begleitet. Eine der größten Herausforderungen ist die Choreografie der Pferde im Getümmel. Trainerin Kristina Pauli: "Weil die da hinten im Backstagebereich recht lange erstmal noch warten müssen, bevor es dann wirklich losgeht. Und die Schlachtszene selber dauert ja 26 Minuten, wo wirklich 100 Prozent Konzentration gefordert ist." Die Abendschau-Webserie "Ritterrausch: Die Schlacht bei Ampfing" zeigt aber auch Liebe zum Detail und die Leidenschaft der vielen Beteiligten, etwa mit der die Komparsen ihre eigenen Kostüme schneidern, um ganz und gar mittelalterlich auszusehen.