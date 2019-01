Die Schäffler tanzen wieder

Ab heute führen die Münchner Schäffler wieder ihren traditionellen Tanz auf. In mehreren hundert Veranstaltungen bis zum Faschingsdienstag erinnern die Fassmacher daran, wie die Schäffler laut einer Legende im Jahre 1517 zum ersten Mal getanzt haben - um der Bevölkerung nach einer überstandenen Pestepidemie Mut zu machen und das öffentliche Leben wieder in Gang zu bringen. Vor zwei Jahren wurde in München 500. Jubiläum gefeiert.

Alle sieben Jahre tanzen die Schäffler

Den ersten Beleg für den Schäfflertanz gibt es aber erst für 1702. Es wird sogar bezweifelt, dass die Pest im Jahr 1517 in München überhaupt gewütet habe, da die Sterberegister keine erhöhten Todeszahlen vermelden. Seit 1760 ist der siebenjährige Turnus eingebürgert - warum alle sieben Jahre, ist unklar. Wandernde Fassmachergesellen brachten den Schäfflertanz von München aus zunächst nach Altbayern und dann in viele Regionen Bayerns.

So hat der Schäfflertanz in vielen Orten Bayerns inzwischen Tradition - alle sieben Jahre von Dreikönig bis zum Faschingsdienstag.

Die Kasperln malen schwarze Nasen

Die 20 Tänzer tragen grüne Mützen, rote Jacken, Schurzleder, schwarze Kniebundhosen, weiße Kniestrümpfe und schwarze Schuhe. Sie halten grüne Buchsbaumbögen in Händen und tanzen zu Blasmusik mehrere Figuren - darunter Laube, Kreuz, Schlange und Krone. Mit ihnen treten zwei Reifenschwinger, ein Fähnrich und zwei Kasperln auf. Letztere malen den Zuschauern in München die Nasen schwarz, um an die Pest zu erinnern - in anderen Regionen auch rot.

Schäffler im Glockenspiel des Münchner Rathausturmes

In München finden sich mehrere figürliche Darstellungen des Schäfflertanzes - am prominentesten ist die im Glockenspiel des Münchner Rathauses, wo die Schäffler sich zwei bis drei Mal täglich zur Musik des Glockenspiels drehen.

Die von Schäfflern oder Küfern in traditioneller Weise handgemachten Holzfässer für Wein oder Bier sind heute nur noch ein Nischenprodukt. In den letzten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts wurden sie von billigeren und schneller herzustellenden Aluminiumfässern verdrängt.