Die Rott bei Ruhstorf ist fast 29 Grad warm

In dem Fluss Rott bei Ruhstorf im Landkreis Passau ist am Dienstagmittag eine Wassertemperatur von 28,3 Grad gemessen worden. Die höchste bisher gemessene Temperatur war 29,9 Grad im Jahr 2009. Dennoch teilte das Landesamt für Umweltschutz in Augsburg dem Bayerischen Rundfunk mit, bei dieser Wassertemperatur bestehe kein Anlass zur Sorge. Das Wasserwirtschaftsamt Deggendorf beobachte die Lage "eingehend".

Hohe Temperaturen im Sommer typisch für die Rott

Hohe Temperaturen seien im Sommer für die Rott typisch. Wörtlich ergänzte das Landesamt, die in der Rott lebenden Fischarten "sollten kurzfristig höhere Temperaturen tolerieren". Das Problem bei der Rott sei, dass kurzfristig keine Maßnahmen gegen die hohen Wassertemperaturen möglich seien, weil gewerbliche Wärmeeinleiter, also Unternehmen, die warmes Abwasser in die Rott leiten, fehlten und deshalb solche zusätzlichen Wärmequellen für das Wasser nicht abgeschaltet werden könnten.

Abkühlung am Wochenende

In ähnlichen Fällen wurde - etwa an der Isar - bereits die Abschaltung des Atomkraftwerks bei Landshut erwogen. Das Landesamt für Umwelt hofft, dass sich mit der von den Meteorologen vorhergesagten Abkühlung am kommenden Wochenende die Lage entspannt.