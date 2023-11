Die Rote Rita hört auf: SPD-Vorzeigefrau geht in den Ruhestand

Die Regener Landrätin Rita Röhrl geht in Rente. Die heute 70-Jährige war in Niederbayern jahrzehntelang eine Vorzeigefrau für die SPD und ist überregional bekannt, zuletzt durch ihre Kritik an der Asylpolitik ihrer Partei. Angst, offen ihre Meinung zu sagen, hatte die "Rote Rita", so ihr Spitzname, nie.

In Talkshows gegen "Asylmissbrauch" gewettert

Sie mischte die Fernseh-Talkshow von Markus Lanz auf, wo man so offene Worte von einer "kleinen" niederbayerischen SPD-Landrätin wohl nicht erwartet hatte. Aber Rita Röhrl, die noch nie Angst hatte, offen ihre Meinung zu sagen, wetterte bei Lanz und in anderen Medien unerschrocken gegen den Missbrauch des Asylrechts. Sie forderte Maßnahmen, die man sonst von CSU-Politikern erwartete, zum Beispiel, dass Asylbewerbern die Erlaubnis gegeben werden sollte zu arbeiten und Menschen ohne Bleiberecht schnellstmöglich abgeschoben werden sollen. Aber deshalb sei sie noch lange keine CSU-Politikerin, betont Röhrl. Da gebe es schon noch genug Unterschiede. Ihr geht es um den richtigen Kurs bei der SPD.

"Man muss auch der eigenen Partei manchmal ein bisschen ins Kreuz springen, wenn sie sich auf einem Weg befindet, der dem Bürger definitiv total fremd wird." Rita Röhrl, SPD-Politikerin

Dabei ist Rita Röhrl völlig unverdächtig, fremdenfeindlich zu sein. In der Flüchtlingskrise 2015 /2016 wurde sie als Bürgermeisterin ihrer Heimatgemeinde Teisnach von den Geflüchteten respektvoll "Mama Rita" genannt. Denn sie half vielen persönlich, sorgte für Wohnungen und eine gute Integration. Dazu steht sie heute noch.

Wer berechtigt hierbleiben darf, müsse dann auch gut integriert werden. Aber das schaffe man nur, wenn die Zahl der Menschen nicht zu hoch wird, sagt Rita Röhrl, und alles bezahlbar bleibt. Auch in anderen Bereichen könne die Bundesregierung nicht "beliebig Geld verteilen", sondern eben nur so viel "wie der Mensch, der morgens aufsteht und zur Arbeit geht, verdient und versteuert".

Einstieg in Politik: SPD-Kreisrätin mit 25 Jahren

Rita Röhrl war eine jung verheiratete Hausfrau mit Kind aus Teisnach, einer kleinen Industriegemeinde im Bayerischen Wald, als sie mit 25 Jahren in die Politik einstieg. Ihr Vater war Arbeiter in der Teisnacher Papierfabrik, die Mutter "Bedienung", klassisches Arbeitermilieu also. Man war in der Familie "selbstverständlich" bei der SPD. Zur CSU gingen damals nur die Großkopferten, erzählt Rita Röhrl.

Im Wahlkampf für den Kreistag verteilte sie ihre Infozettel zu Schichtbeginn morgens um fünf an den Fabriktoren. Ein Auftritt in der Bürgersendung "Jetz red i" in Viechtach, in der sie sich über einen Fall von sozialer Ungerechtigkeit aufgeregt hatte, machte sie im ganzen Landkreis bekannt. So landete sie im Regener Kreistag, damals noch eine totale Männerrunde. Röhrl war neben Gerda Hasselfeldt von der CSU 1978 dort die einzige Frau und weckte in den Männern erstmal den Beschützer-Instinkt, wie sie sich schmunzelnd erinnert. Denn sie war "klein, niedlich, blond und langhaarig". Aber beschützen musste man die "Rote Rita", wie bald ihr Spitzname wurde, nie.

37 Jahre im Bezirkstag, 27 Jahre Bürgermeisterin

Der niederbayerische Bezirkstag, wo sie sich für Soziales engagierte, war für sie immer ein Herzensprojekt. Der Abschied von dort, wenn sie jetzt in den Ruhestand geht, war "der schwerste", sagt sie. Rita Röhrl war außerdem lange Zeit SPD-Chefin im Landkreis Regen und 27 Jahre lang Bürgermeisterin ihrer Heimatgemeinde Teisnach, die sie in ihrer Amtszeit schuldenfrei machte.

1990 wurde sie zur Rathauschefin gewählt, damals übrigens im Landkreis Regen die erste Frau in einem solchen Amt. Sechs Jahre später ging ihre Ehe in die Brüche. Familie und Politik seien damals nicht so leicht vereinbar gewesen, sagt sie heute, und nicht jeder Mann könne mit einer erfolgreichen Ehefrau leben, auch wenn er gleichzeitig stolz auf ihre Karriere sei.

2017 Landrätin im Landkreis Regen

Eigentlich wollte sie Bürgermeisterin bleiben bis zum Ruhestand. Aber dann trat 2017 der junge SPD-Senkrechtstarter und Landrat Michael Adam nach nur einer Amtsperiode nicht wieder zur Wahl an. Rita Röhrl kandidierte, weil sie die SPD nicht im Stich lassen wollte und auch "weil ich’s nochmal wissen wollte". Sie wurde gewählt – gegen drei Mitbewerber – und hat in den sechs Jahren als Landrätin einiges gestaltet: Von wöchentlichen Erklär-und Durchhalte-Videos an die Bevölkerung in der Corona-Krise bis hin zur Entscheidung, auf dem teils brachliegenden Rodenstock-Gelände in Regen eine nagelneue große Berufsschule zu bauen.

Bayerwald hat eine gute Zukunft

Rita Röhrl ist optimistisch für die Zukunft "ihres" Bayerwald-Landkreises Regen. Alle Prognosen, dass ländliche Regionen in Bayern unrettbar absteigen werden und Bevölkerung verlieren, hätten sich nicht bewahrheitet, sagt sie. Der Landkreis Regen sei eine "sehr stabile Region".

"Wir sind von der Struktur her breit aufgestellt, haben nicht nur Tourismus und nicht nur Autoindustrie, sondern ganz verschiedene Industrie- und Handwerksbetriebe. Das macht uns so gesund. Es wird ja nicht alles auf einmal krank." Rita Röhrl, SPD-Politikerin

Mit 70 geht sie nun in den Ruhestand. "Es wird auch höchste Zeit", schmunzelt sie, "ich bin ja der Traum jedes Arbeitgeberverbandes". Sie behält bewusst kein einziges politisches Amt, nicht einmal ein Pöstchen, und will ganz in ihr Privatleben wechseln, "mit Katze, Garten, Haus", in dem auch ihre Tochter mit Schwiegersohn lebt. Sie freut sich, endlich keinen Termindruck mehr zu haben, den Garten umgraben zu können, wann immer sie will, und außerdem auf ihre wöchentliche Schafkopf-Runde im Dorfwirtshaus. Schafkopfen hat sie schon als junge Frau geliebt, auch da schon unerschrocken in einer totalen Männerrunde. Ihr Nachfolger als Landrat wird ein CSU-Mann: Ronny Raith. Amtswechsel ist am 30. November.