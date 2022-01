Die "rote" Renate Schmidt im TV-Porträt: "Die Unbeirrbare"

Renate Schmidt gilt als Kämpferin, Vorreiterin und Vorbild, was das Behaupten von Frauen in Männerdomänen angeht. 1943 wurde sie in Coburg geboren, in Fürth wuchs sie auf. Früh zeigt sich ihr soziales Engagement in der Schule als Organisatorin von "Nachhilfebörsen". Als sie mit 17 Jahren schwanger wird, fliegt sie ein Jahr vor dem Abitur vom Gymnasium.

Statt Heim und Herd – Beruf und Politik

Sie heiratet ihre Jugendliebe, doch an "den Herd" geht sie nicht. Damals noch ungewöhnlich, bleibt ihr Mann bei den drei Kindern zuhause. Sie aber wird Programmiererin und Systemanalytikerin bei "Quelle" und legt dort als Betriebsrätin den Grundstein für ihren Weg in die Politik. 1972 tritt Renate Schmidt in die SPD ein und gründet die erste örtliche Gruppe des politischen Jugendverbands "Falken".

Plötzlicher Tod stellt vieles in Frage

1980 wird sie für die SPD erstmals in den Bundestag gewählt. Dort erreicht sie 1984 die Horror-Nachricht: Ihr damaliger Mann, Gerhard Schmidt, stirbt. Sie ist plötzlich Witwe. Wie weiter, fragt sie sich. Den jüngsten Sohn allein in Nürnberg lassen oder die Politik an den Nagel hängen? Der Zusammenhalt in der Familie ist groß, Renates Kinder finden gemeinsam mit ihr eine Lösung.

Erfolgreiche Oppositionsführerin und Bundesministerin

Nach einer Phase der Trauer, macht sie weiter. Von 1991 bis ins Jahr 2000 ist sie Oppositionsführerin in Bayern, erzielt zweimal Achtungserfolge gegen Edmund Stoiber (CSU) im Kampf um das Ministerpräsidenten-Amt und erreicht bei den Landtagswahlen 1994 mit der SPD die 30 Prozent. Sie wird Bundestagsvizepräsidentin (1990 bis 1994) und in der Regierung von Gerhard Schröder (SPD) Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Oktober 2002 bis Ende November 2005).

Stark machen für soziale Belange – auch nach dem Ruhestand

Ihre aktive politische Karriere hat Renate Schmidt Ende September 2009 beendet. Heute genießt Renate Schmidt den Ruhestand mit ihrem zweiten Mann, dem Maler Hasso von Henninges und ihren Kindern und Enkeln – und behält dabei das Zeitgeschehen stets wachsam im Blick. Noch immer ist ihr, der ausgewiesenen Expertin, die Sozial- und Familienpolitik ein wichtiges Thema. Und sie ärgert sich noch immer darüber und moniert es, wenn Frauen für denselben Beruf wie Männer anders bezahlt und beurteilt werden.