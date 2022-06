Die Rhön von oben erleben im Kletterwald am Kreuzberg

Wer auf dem Kreuzberg vor allem die Wallfahrtskirche oder die Klosterschänke besuchen möchte, der kennt ihn vielleicht noch nicht: den Kletter- und Erlebnispark Kreuzberg. Ein Geheimtipp ist er allerdings längst nicht mehr. Die Gäste kommen aus einem Umkreis von 100 Kilometern, sagt Eigentümer Thomas Börner. Er hat seinen Kletterwald vor zehn Jahren im Laubwald direkt neben der Wanderhütte Neustädter Haus installiert – etwas unterhalb des Kreuzberggipfels, auf gut 750 Metern Höhe.

Nervenkitzel in bis zu zwölf Metern Höhe

Es gibt dort einen Kinderklettergarten für die Kleinen und acht verschiedene Kletterparcours für Größere. Die einzelnen Elemente befinden sich in zwei bis zwölf Metern Höhe. Die Kletterer müssen zahlreiche wackelige Strecken und mehrere Seilrutschen überwinden. Eine der Hauptattraktionen ist ein Mountainbike, mit dem man eine Hängebrücke überwinden muss. Wer hier zu zögerlich in die Pedale tritt, dem kann es schon mal passieren, dass er samt Fahrrad neben der Brücke in der Luft hängt, schmunzelt Thomas Börner. Abstürzen kann man dabei aber nicht. Das verhindert ein professionelles Sicherungssystem, mit dem alle Gäste ausgestattet werden.

Gäste kommen aus Nah und Fern

Sein Kletterwald sei vor allem auf Familien ausgelegt, erklärt Thomas Börner. Oft habe er aber auch Schulklassen oder Gruppen von Firmen zu Gast. Viele würden auch einen relativ weiten Weg in Kauf nehmen, obwohl die Region noch andere Klettergärten zu bieten habe. Die Anfahrt zum Kletterwald Rhön erfolgt über die Staatsstraße 2288 zwischen Bischofsheim und Sandberg. Fast genau gegenüber des Parkplatzes am Irenkreuz zweigt eine schmale Straße in den Wald ab Richtung Neustädter Haus. Geöffnet hat der Kletterwald während der Hauptsaison jeweils von 10 bis 18 Uhr. Montag ist Ruhetag.