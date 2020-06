Die Polizei, dein Freund und Enten-Helfer

Was watschelt denn da? Das dachte sich eine Streifenbesatzung am Donnerstagnachmittag in Freising. Eine Entenfamilie überquerte vor ihnen eine Straße. Die kleinen Küken schafften es aber dann nicht auf den Bordstein. Beherzt griffen die Beamten ein und halfen den Tieren auf die Sprünge.

Im Karton an die Isar

Wenige Minuten später bemerkten die Polizisten die Entenfamilie wieder: Diesmal war sie auf dem Grünstreifen zwischen zwei Fahrbahnen unterwegs. Mit Hilfe eines Kartons, den ein Mann den Beamten zur Verfügung stellte, konnte die Tierfamilie schließlich sicher zur Isar gebracht werden. Ente gut, alles gut!