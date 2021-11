BR24live 14 Uhr: Die Planung des Nürnberger Christkindlesmarktes

Im Vorfeld der Pressekonferenz hat sich Nürnbergs Wirtschaftsreferent Michael Fraas (CSU) optimistisch geäußert: Das Konzept für den Christkindlesmarkt sei so ausgelegt, dass auch auf Maßnahmen wie eine 2G-Regelung reagiert werden könne, so Fraas. Die Stadt plant deshalb trotz rasant steigender Corona-Fallzahlen den Christkindlesmarkt am 26. November zu eröffnen.

Die Pressekonferenz der Stadt Nürnberg zum Planungsstand für den Nürnberger Christkindlesmarkt sehen Sie ab 14 Uhr hier in einem BR24live.

Kommen Beschränkungen für Weihnachtsmärkte?

Dennoch sei derzeit nicht bekannt, ob und welche Beschränkungen für Weihnachtsmärkte von Seiten der Staatsregierung kommen werden. Deshalb hat die Stadt Nürnberg ihre Pressekonferenz zum Christkindlesmarkt vom Vormittag auf den frühen Nachmittag verlegt. "Dann können wir auf mögliche Maßnahmen reagieren, die vielleicht am Vormittag bekannt werden könnten", sagte Fraas.

Dezentraler Markt mit digitaler Eröffnungsfeier

Geplant ist derzeit, dass das neue Nürnberger Christkind, Teresa Windschall, den weltberühmten Markt am 26. November mit dem traditionellen Prolog eröffnet. Allerdings wird sie nicht auf der Empore der Frauenkirche hoch über dem Markt stehen. Die Eröffnungsfeier wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit in einem Gebäude stattfinden.

Von dort wird sie live via Fernsehen, Hörfunk und Internet übertragen. Der Christkindlesmarkt soll in diesem Jahr als dezentraler Markt auf mehreren Plätzen in der Nürnberger Altstadt stattfinden.