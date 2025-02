Die Opfer des Solarbooms: Kunden in der Falle

Sie wollten in erneuerbare Energie investieren, sich unabhängig machen. Doch alle sind auf dieselbe Firma hereingefallen. Betroffene berichten dem BR-Politikmagazin Kontrovers von schlaflosen Nächten, sie sind wütend und enttäuscht: "Wenn man so im Nachhinein drüber nachdenkt, fühlt man sich schon betrogen", ärgert sich ein Betroffener.

Teile wurden nicht geliefert, obwohl der Kaufpreis teilweise schon gezahlt war

Die Rede ist von den "Bayerischen Landeswerken" (BLW), ein Solarunternehmen aus dem Münchner Umland. Viele Kunden bestellten dort "Solar-Komplett-Pakete", von der Lieferung bis zur kompletten Montage und Inbetriebnahme der Anlage, alles aus einer Hand. So wie Birgit Vetter aus einem kleinen Ort in der Oberpfalz: Zwar wurden ihre Solarmodule schnell auf dem Dach ihres Hauses montiert, aber die viel teureren Batteriespeicher und der Wechselrichter, um den Strom in die richtige Spannung umzuwandeln, wurden danach monatelang nicht mehr geliefert, geschweige denn ihre Anlage an den Strom angeschlossen. Sie wartete und kämpfte sehr lange um Lieferung und Anschluss der Anlage, dabei hatte sie einen Großteil des Kaufpreises von 59.000 Euro bereits bezahlt.

Kundin fühlt sich abgezockt: "Ich kam mir so richtig verarscht vor!"

Rückblickend fühlt sich Birgit Vetter "so richtig verarscht", wie sie sagt: "Es hieß immer: Wir rufen zurück. Und kein Mensch hat zurückgerufen." Die BLW reagierte einfach kaum bis gar nicht mehr. So wie Birgit Vetter erlebten es viele Kunden der Firma "Bayerische Landeswerke". In Internetforen haben sie sich vernetzt und ihre Erfahrungen ausgetauscht. Es geht um einen Gesamtschaden in Millionenhöhe. Einige von ihnen haben sich an einen Rechtsanwalt gewandt, Jochen Schanbacher, der nun eine ganze Reihe der Geschädigten vertritt. Von einer anwaltlichen Rechtsverfolgung rät er ihnen allerdings ab, denn die "Bayerische Landeswerke" haben inzwischen Insolvenz angemeldet.