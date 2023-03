"Die Ohm" feiert ihren 200. Geburtstag mit ganz Nürnberg

Die Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm (TH Nürnberg) feiert mit einem Festakt ihr 200-jähriges Bestehen und startet damit in ein Jubiläumsjahr voller Veranstaltungen. Viele davon finden über die Stadt verteilt statt und sollen niederschwellig die Hochschule und ihre wissenschaftliche Arbeit in die Stadt tragen und erlebbar machen.

Zum Festakt werden auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Wissenschaftsministerminister Markus Blume (CSU) erwartet. Nach dem Festakt wird das neu gestaltete Logo der "Ohm", wie sie kurz und knapp im Volksmund heißt, enthüllt.

Namensgeber Georg Simon Ohm

Die "Ohm", wurde im Jahr 1823 als "Städtische Polytechnische Schule“ durch den damaligen Nürnberger Bürgermeister Johannes Scharrer gegründet. Sein Ziel war damals, Handwerker weiterzubilden. Geprägt hat die Schule bereits früh der in Erlangen geborene Physiker Georg Simon Ohm, dessen Forschung zur Elektrizität zu seiner Zeit zunächst umstritten war. Heute gilt sein Ohmsches Gesetz – die Proportionalität zwischen Stromstärke und Spannung in einem elektrischen Leiter – als eine der Grundregeln der Physik. Ohm übernahm ab dem Jahr 1833 eine Professur an der Polytechnischen Schule, ab dem Jahr 1839 war er dann ihr Rektor. Heute trägt sie seinen Namen.

13 Fakultäten – 13.000 Studierende

An der TH Nürnberg studieren derzeit rund 13.000 Studierende in über 60 Studiengängen an dreizehn Fakultäten, die von angewandter Chemie über Architektur, Bauingenieurwesen und Betriebswissenschaft, Design, Elektrotechnik, Informatik, Maschinenbau, Sozialwissenschaften und Werkzeugtechnik bis zur "Nürnberg School of Health" reichen. Auf der Bewertungsplattform studycheck.de, auf der Studierende ihre Erfahrungen und Sternebewertungen abgeben, landet die "Ohm" im bundesweiten Ranking unter 96 bewerteten Universitäten und Hochschulen 2023 auf Rang 15.

Die "Ohm" in der Stadt erlebbar und sichtbar machen

In den kommenden Wochen und Monaten soll die Arbeit der "Ohm" vor allem auch in die Stadt getragen werden. Der Präsident der TH Nürnberg, Professor Dr. Niels Overbeck, betont in einem Grußwort anlässlich des Jubiläums: "Wir werden verschiedene Örtlichkeiten innerhalb der Stadt bespielen und auf vielerlei Weise präsent sein." Ziel sei es, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, als TH sichtbar zu werden und das vielfältige Angebot vorzustellen. So ist am 14. April die Eröffnung von "Ohm City", einem Jubiläums-Pop-Up-Store im Augustinerhof, geplant – mit Science Slam, Robotervorführungen, Musik und Mitmach-Aktionen für Familien.

"Ohm City" mit aktuellen Themen

Von Mitte April bis Ende Juli soll es in der "Ohm City" um Themen wie "Wärmewende: Wie schaffen wir das im ländlichen und urbanen Raum?", "Mental Stark durch den Tag – Wichtige Tipps für Resilienz" oder "Wird KI der*die neue Sozialarbeiter*in?" gehen. Gesellschaftliche Themen wie "Prekäres Wohnen und Wohnungslosigkeit in der Stadtgesellschaft" stehen genauso auf dem Plan wie technische Herausforderungen etwa "Luft-Desinfektion mit UV-Leuchtdioden", "Gedruckte 3D-Elektronik" oder "Elektrische Netze in der Energiewende – eine Herausforderung".

Science-Slams und Workshops für Jugendliche in Kulturläden

Daneben werden sich die Ohm-Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler immer wieder mit Kurzvorträgen bei Ohm-Science-Slams einem Publikumsvotum stellen und die TH will Workshops, Coachings und Projekte für Jugendliche in den Nürnberger Kulturläden anbieten. EIn Highlight zum 200-jährigen Bestehen soll dann auch ein spezielles Jubiläumsprogamm in der Langen Nacht der Wissenschaft am Samstag, den 21. Oktober, in der TH Nürnberg sein. Nähere Informationen werden auf den Seiten der Hochschule noch veröffentlicht.