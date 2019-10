Oberpfalz hat niedrigste Arbeitslosenquote in Bayern

In der Oberpfalz waren im Oktober 15.732 Menschen arbeitslos gemeldet. Im Oktober waren 929 weniger Menschen arbeitslos als im September, aber 1.273 mehr als noch vor einem Jahr, wie die Regionaldirektion Bayern der Bundesagentur für Arbeit mitteilt.

Im Vergleich zum Vorjahr den stärksten Anstieg bei den Arbeitslosen

Insofern sind die aktuellen Zahlen aus zwei Blickwinkeln zu betrachten. Einerseits ist die Arbeitslosenquote von September auf Oktober um 0,2 Prozentpunkte auf 2,4 Prozent gesunken. Damit hat die Oberpfalz die beste Quote in ganz Bayern vorzuweisen. Auf der anderen Seite bedeuten aber 1.273 Arbeitslose mehr den bayernweit stärksten Anstieg im Vergleich zum Vorjahr.

Neumarkt hat wenigsten Arbeitslosen, Weiden die meisten

Der Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz hat aktuell die niedrigste Arbeitslosenquote mit 1,5 Prozent. Am höchsten ist die Quote in der Stadt Weiden mit 4,9 Prozent. Die geringere Arbeitslosigkeit von September auf Oktober ist saisonüblich, denn viele junge Menschen haben zwischenzeitlich eine Ausbildung angetreten und sich somit aus der Arbeitslosigkeit abgemeldet.

Große Auswahl bei den Ausbildungsplätzen

Bayernweit haben Bewerberinnen und Bewerber in der Oberpfalz die größte Auswahl an Ausbildungsplätzen. Dort kommen statistisch gesehen auf 100 Bewerber 187 Lehrstellen. Während die Zahl der Ausbildungsstellen im Vergleich zum Vorjahr etwa gleichgeblieben ist, ist die Zahl der Bewerber zurückgegangen. Somit sind im Regierungsbezirk rund 2.100 Ausbildungsstellen unbesetzt geblieben – umgekehrt gibt es lediglich 30 unversorgte Bewerberinnen und Bewerber.