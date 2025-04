Die neue Woche bringt Frühlingswetter – und starken Pollenflug

Auch, wenn es an diesem Wochenende noch etwas fröstelig ist, haben die Meteorologen gute Nachrichten für die Bayerinnen und Bayern: Im gesamten Freistaat steigen die Temperaturen in der kommenden Woche Tag für Tag etwas höher. Das nächste Wochenende wird sonnig und warm.

Wettervorhersage für Bayern: So wird das Wetter an Ihrem Ort

Mitte der Woche: Bis zu 16 Grad im Schatten

Am heutigen Sonntag erreichen die Temperaturen im Freistaat höchstens 11 Grad, und das auch nur am Untermain und am Bodensee. Dabei scheint fast überall die Sonne - nur am Alpenrand und im östlichen Mittelgebirge zeigen sich einige Wolken. Der Wind weht teilweise lebhaft aus Nordost.

Nach einer sternenklaren Nacht bei Temperaturen auch unter null Grad bleibt es am Wochenanfang trocken und sonnig. Und: Es wird langsam wärmer. Am Mittwoch soll es stellenweise schon 16 Grad im Schatten haben. Die Sonne wird nur gelegentlich von ein paar harmlosen Wolken verdeckt. Für Freitag sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) bis zu 18 Grad an Main, Donau und Bodensee voraus. Auch am kommenden Wochenende soll es frühlingshaft und warm werden.

Mittlere Konzentration von Birkenpollen in der Luft

Mit dem Frühling blühen zahlreiche Bäume und Gräser. Birken - sie sind unter Allergikern besonders gefürchtet. Der DWD rechnet in den kommenden Tagen mit einer geringen bis mittleren Belastung durch Birkenpollen in Bayern.

Die Konzentration der Eschenpollen bleibt dagegen laut DWD noch gering. Wen die Allergie gar zu sehr plagt, kann sich mit einer Cortison-Depot-Spritze über die nächsten Wochen oder Monate retten.