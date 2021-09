Die neue Krankenhaus-Ampel - Fragen und Antworten

Was zeigt die Krankenhaus-Ampel wann an?

Auf der Seite des Bayerischen Gesundheitsministeriums soll sie künftig zu sehen sein – die neue Ampel. Auf Gelb wird sie künftig springen, wenn innerhalb von sieben Tagen mehr als 1.200 Patienten mit einer Corona-Erkrankung neu in bayerische Kliniken aufgenommen werden müssen. Dieser Wert liegt laut dem Ministerium aktuell (Stand 1.9.) bei 232. Auf Rot würde die Ampel schalten, wenn mehr als 600 Corona-Patienten auf Intensivstationen in Bayern liegen würden (derzeit 169).

Wie werden die Zahlen erfasst?

Es gibt zwei Meldesysteme: eins auf Landesebene (Ivena) und eins auf Bundesebene (DIVI). Die Kliniken melden täglich - die Intensivstationen sogar noch häufiger - die Patientenzahlen. Nun wird auch der Status des Impfschutzes und bei Neuaufnahmen, die Information, ob eine Covid-19-Erkrankung vorliegt, mitgeliefert.

Nach welchen Methoden werden die Zahlen berechnet?

Die Intensivstationen melden schon seit langem die genauen Belegungen. Nach Angaben von Roland Engehausen, Geschäftsführer der Bayerischen Krankenhausgesellschaft (BKG), herrscht hier eine "große Sicherheit bezüglich der Genauigkeit der Zahlen". Für die erste gelbe Phase der Corona-Ampel müsse aber der Corona-Status von neu aufgenommenen Menschen klar sein. Da Patienten auch wegen anderer Erkrankungen ins Krankenhaus kämen, gebe es gewisse Unschärfen, bis der PCR-Test dieser Patienten ausgewertet sei, erklärte Engehausen. Diese Unschärfe sei aber in Kauf zu nehmen, da es nicht um Exaktheit, sondern Orientierungswerte gehe.

Welche Maßnahmen werden bei welcher Ampelphase wirksam?

Ist die gelbe Warnstufe erreicht, gibt es zusätzlich zu den aktuellen Maßnahmen weitere Beschlüsse der Staatsregierung. Das könnten dann beispielsweise neue Kontaktbeschränkungen sein, die Wiedereinführung der FFP2-Maskenpflicht, ein PCR-Test als Testnachweis oder auch neue Personenobergrenzen für private und öffentliche Veranstaltungen. Welche Maßnahmen ergriffen werden, sollte die Corona-Ampel auf Rot stehen, ist noch nicht bekannt. In den ersten drei Corona-Wellen in Bayern wäre diese rote Ampelphase immer erst auf dem Höhepunkt der Erkrankungen erreicht worden.

Wie werden die Maßnahmen von den Krankenhäusern beurteilt?

Grundsätzlich sind die bayerischen Kliniken mit der neuen Ampel einverstanden. Die Bayerische Krankenhausgesellschaft zeigte sich aber irritiert, dass unterschiedliche Kriterien verwendet werden. Ihrer Meinung nach müsste in beiden Phasen (gelb/rot) sowohl die Zahl der Neuaufnahmen als auch die Intensivbettenbelegung miteinbezogen werden. Prof. Stefan John, Leiter der Intensivmedizin des Klinikums Nürnberg, bemängelt, dass sich steigende Inzidenzen erst verzögert in der Bettenbelegung widerspiegeln. Das könnte rechtzeitiges Handeln erschweren, so John.

Wo liegen die Schwierigkeiten mit der neuen Ampel?

Der Aufwand der Meldungen ist durch die neuen Regelungen deutlich größer. Dr. Christoph Spinner, Infektiologe am Klinikum Rechts der Isar in München, fordert eine Art Datenautobahn, um diese Daten an die zuständigen Behörden übermitteln zu können. Seiner Meinung nach müsse die Politik dringend klären: "Welche Daten sollen erhoben werden? Wer erhebt sie und wie werden sie übermittelt?" Die Politik ist zudem durch die Neuinterpretation der Corona-Ampel nach Ansicht des BKG-Geschäftsführers Engehausen künftig gefordert, keine zu frühe Ansage zu machen, wann wieder Betten in Kliniken freizuhalten sind. Dies würde die Patientenversorgung bei anderen Erkrankungen beeinträchtigen, die sich derzeit nach längerer Zeit wieder normalisiert habe.