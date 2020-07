Die neue App "Stämps": Bonuskarten auf dem Smartphone

Eine App, in der die Bonuskarten verschiedener Gastronomiebetriebe gebündelt werden: Diese Idee hatten Studierende der Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt vor gut einem Jahr. Mittlerweile sammeln rund 4.000 Nutzerinnen und Nutzer bei über 50 Unternehmen aus der Region Bonuspunkte mit der App "Stämps". Gemeinsam mit dem Informatiker Markus Thies vom Würzburger "Forschungszentrum für Explorative Digitalisierungslösungen" hat vor allem Philipp Stollenmeyer, der mittlerweile sein Masterstudium als Kommunikationsdesigner abgeschlossen hat, die App entwickelt.

Idee kam beim Mittagessen

Die Idee kam Stollenmeyer und einer Kollegin beim Mittagessen: "Wir wurden gefragt, ob wir eine Stempelkarte dabei haben - ich versuche aber immer, meinen Geldbeutel möglichst schmal zu halten und die Kollegin hatte ihren Geldbeutel sogar zuhause vergessen. Da dachten wir uns: Es muss doch auch anders gehen!" Nach einer Entwicklungs- und einer Erprobungsphase im vergangenen Jahr ist die App seit Anfang 2020 auf dem Markt. Wichtig war den Entwicklern, dass die Nutzer sich nicht anmelden oder registrieren müssen, sondern man sich die App einfach herunterladen und mit dem Stempeln loslegen kann - die Hürde also niedrig zu halten war die Devise.

Keine "Datenkrake" im Hintergrund

Auch mit Blick auf den Datenschutz eine Erleichterung, so Thies: "Wenn man keine Daten erhebt, kann man sie auch nicht falsch verwalten." Und für Unternehmen bedeutet die Anwendung nicht mehr Aufwand als mit einer analogen Stempelkarte: Der Stempel sieht aus wie ein normaler Holzsstempel, ist aber an der Unterseite mit der sogenannten NFC-Technik versehen, einer Übertragungstechnologie, die auf kurzem Abstand fälschungssicher Daten überträgt. "So etwas gibt es noch nicht", sagt Stollenmeyer. Es gebe zwar schon vergleichbare Apps für Bonuskarten, aber mit Technologien, die leicht gefälscht werden können: "Etwa mit einem QR-Code, den man einfach abfotografieren und sich dann unendlich viele Kaffees holen kann."

Seit Samstag auch in Ochsenfurt

Seit dem Wochenende sind auch 13 Gastronomen in Ochsenfurt dabei. Denn als Julia Moutschka, Geschäftsführerin des Stadtmarketing Ochsenfurt, von der App erfahren hat, war sie sofort Feuer und Flamme: "Die App soll sowohl Ochsenfurter als auch Gäste dazu anregen, wieder bei unseren Gastronomiebetrieben zu kaufen und zu bestellen. Gedacht ist das als Unterstützung in der Coronakrise", so Moutschka. Als Coronahilfe auf Gutscheinverkauf zu setzen, findet sie weniger sinnvoll: Damit sei das Problem nur auf später verschoben. "Man geht mit der Bonuskarten-App vielleicht mal zu einem Gastronom, den man noch nicht so kennt - also letzlich eine Win-Win-Situation für die Betriebe und die Ochsenfurter." Das Konzept: Wenn man bei sieben von 13 Gastronomen mit einem Mindestbestellwert gespeist hat, bekommt man zehn Euro Rabatt auf einen Einkauf im Ochsenfurter Handel. Trotzdem waren die Betriebe zunächst eher skeptisch, erklärt Moutschka: "Einige meinten, das sei Extra-Arbeit, weil sie sich mit der Technik nicht auskennen und so. Aber genau das wollen wir ja erreichen: Dass die Stadt fit ist für die Zukunft, für die Digitalisierung!"