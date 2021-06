Die (Neu-)Vermessung Bayerns

Gemessen wird unter anderem im Englischen Garten in München: mitten auf der Karl-Theodor-Wiese. Hier, etwas unter der Erde, liegt ein geodätischer Grundnetzpunkt – einer von 55 in ganz Bayern. Ein Trupp vom Landesamt für Vermessung positioniert ein meterhohes Stativ und Messgeräte. Mit Absperrband wird der Arbeitsbereich markiert. Dann wird gegraben.

Hat Bayern sich bewegt?

Diese geodätischen Grundnetzpunkte werden regelmäßig überprüft und etwa alle zwölf Jahre per Satelliten-Antenne nachvermessen. So könne genau festgestellt werden, ob und wie Bayern sich bewegt, erklärt Wolfgang Bauer, Präsident des Bayerischen Landesamts für Vermessung: "Durch die permanenten Wiederholungsmessungen bekommen wir Zeitreihen und wir bewegen uns hier in einem Genauigkeits-Bereich von einem Millimeter in der Lage und bis drei Millimetern in der Höhe."

So könne sehr exakt festgestellt werden, was zwischen beiden Messepochen passiert ist - haben sich etwa Punkte bewegt? "Wenn ja: Gibt's Einflüsse wie tektonische Plattenbewegungen oder sonstige Einflüsse? Das ist für die Wissenschaft eine sehr spannende Information," so Bauer.

Satellitenantenne muss 24 Stunden bewacht werden

Die Messung ist mit einigem Aufwand verbunden. Und sie erfolgt mit einer hochpräzisen Satellitenantenne, die fest am Stativ verschraubt wird. Ihre Position muss vorab genau bestimmt werden – mit einem Nivelliergerät. Danach darf nichts mehr wackeln, sonst werden die Daten fehlerhaft. Darum heißt es für den Messtrupp: Wache schieben. Für 24 Stunden. So lange dauert die Messung.

Daten für Landwirtschaft und Straßenbau

Andreas Brünner ist als zuständiger Sachgebietsleiter für die Messung verantwortlich und macht sich selbst ein Bild vor Ort. Einige Badegäste beäugen den Aufbau kritisch. Was abstrakt aussieht, hat im Alltag ganz praktischen Nutzen, erklärt Brünner: "Unsere Satellitenpositionierungs-Dienste stecken heute in jeder Ingenieursvermessung, sie werden verwendet zum Straßenbau, für Grundstücksvermessung, und sogar die moderne präzise Landwirtschaft verwendet unsere Satellitenpositionierungsdienst." Die Position werde mit der Messung alle zwölf Jahre nachjustiert, so Brünner: "Wir schärfen sozusagen dieses Instrument, das wir für den geodätischen Raumbezug zur Verfügung stellen."

Mess-Trupps in ganz Deutschland

In Bayern werden die Messungen am Wochenende abgeschlossen. Noch bis Mitte Juli sind insgesamt 36 Mess-Trupps in ganz Deutschland unterwegs und sammeln Daten. Die Ergebnisse gehen anschließend nach Frankfurt an das Bundesamt für Kartografie und Geodäsie. Dort werden sie ausgewertet.