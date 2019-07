Die Narren feiern: 66 Jahre Fastnacht-Verband Franken

Bild

In Veitshöchheim knallen die Konfettikanonen mit zahlreichen Ehrengästen. Gefeiert werden: 66 Jahre "Fastnacht Verband Franken" und 33 Jahre "Fastnacht in Franken". Die närrische TV-Sitzung ist die erfolgreichste Sendung in BR Fernsehen.

© Irina Hanft/BR-Mainfranken