Die nächste große Reisewelle rollt durch Bayern

Eine Woche bevor mit Bayern und Baden-Württemberg die letzten beiden Bundesländer in die Sommerferien starten, braucht es auch an diesem Wochenende auf dem Weg in den Süden viel Geduld. Wer nicht unbedingt diesen Samstag oder Sonntag aufbrechen muss, ist besser beraten, unter der Woche - zum Beispiel am Dienstag - in den Urlaub zu starten.

Dauerbaustellen und Rückreiseverkehr

Am Wochenende kommt es auf den ohnehin schon überlasteten Hauptreiserouten auch wegen vieler Dauerbaustellen zu langen Staus und Wartezeiten. Dazu zählt die Strecke Frankfurt-Würzburg-Nürnberg auf der A3, wo schon seit Jahren der sechsstreifige Fahrbahnausbau läuft. Gebaut wird aktuell zwischen Aschaffenburg und Biebelried und im weiteren Verlauf dann bis zum Kreuz Fürth/Erlangen.

Auch in Richtung Passau staut es sich schon im normalen Berufsverkehr auf der A3 regelmäßig zwischen dem Kreuz Regensburg und Rosenhof, weil die Fahrbahn um eine Spur erweitert wird – wer diese Route im Reiseverkehr in Richtung Österreich wählt, braucht ebenfalls Geduld. Staugefährlich ist aber auch die A9 in Richtung München bei Greding, wo derzeit die Fahrbahn erneuert wird.

Auf den Rückreiserouten ist die Staugefahr inzwischen ebenfalls sehr groß. Viele Urlauber, vor allem aus Skandinavien, sind schon wieder auf dem Rückweg.

Ausweichrouten in Tirol für Durchreiseverkehr gesperrt

Je nach Reiseziel enden die Staus leider nicht an der Grenze, denn auch in Österreich müssen Reisende mit Problemen rechnen. Da die Ausweichrouten entlang der Tauern-, Brenner- und Inntalautobahn für den Reiseverkehr gesperrt sind, müssen die Autofahrer bei Stau auf der Autobahn ausharren. Wer sein endgültiges Reiseziel in Österreich entlang der genannten Strecken hat, darf die Autobahn aber natürlich verlassen.