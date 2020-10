Die Nacht der Deutschen Einheit

Euphorische Stimmung

2. Oktober 1990: Alles ist anders, die Grenze ist seit fast einem Jahr offen. Tausende sind an diesem Abend unterwegs zum Festzelt, das genau neben den jetzt nutzlosen Grenzabfertigungsanlagen steht. Deutsche aus Ost und West, eine euphorische Stimmung. Rhön-Grabfeld Landrat Fritz Steigerwald ergreift kurz vor Mitternacht das Wort: "Wir sind ein Volk. Wollen wir uns dieser Erkenntnis, wollen wir uns aber auch dieser hohen und moralisch nicht weg zu diskutierenden Verpflichtung über diesen Tag hinaus bewusst sein.“

Dann ergreift sein Thüringer Kollege Johannes Heß das Wort und ahnt schon, dass die wirkliche Deutsche Einheit Zeit braucht: "Die Mauern und Grenzen in der Natur sind gefallen. Setzen wir auch Alles daran, dass die Grenzen in den Köpfen auch verschwinden, bis in den letzten Kopf in beiden Teilen unseres Vaterlandes."

Stunde der Einheit

Zweitausend Menschen haben im Festzelt Platz gefunden, etwa Zehntausend sind außerhalb des Zeltes und warten auf Mitternacht. Als Radioreporter will ich die Situation auf mich wirken lassen. Ohne Manuskript, einfach schildern was ist. Dann sind wir auf Sendung, mein Herz klopft mir bis zum Hals:

"In wenigen Augenblicken – draußen krachen schon die ersten Böller – will die Kapelle die Deutschlandhymne intonieren. Dann ist es 24 Uhr. Dann ist die Stunde der Deutschen Einheit da und sie wird ausgerechnet an diesem Fleck gefeiert, am ehemaligen Grenzübergang Eußenhausen-Meiningen. Dort wo so viele tausend, die hier durchgefahren sind, schikaniert wurden, kontrolliert wurden." Ausschnitt aus Eberhard Schellenbergers Radio-Reportage

Die Musiker greifen zu den Instrumenten. Alle Menschen erheben sich, die Deutschlandhymne erklingt. Mit meinem Mikrofon stehe ich jetzt mitten im Zelt, ich hebe es nach Oben, nur die Hymne soll jetzt im Radio erklingen. Mir laufen Tränen herunter. Was waren wir immer wütend, wenn wir uns bei Besuchen in der DDR von den Freunden verabschieden mussten. Und jetzt diese friedliche Revolution im Osten, ohne Blutvergießen. Weltgeschichte vor unserer Haustüre. Bei uns Unterfranken, die wir neben unseren Thüringer Nachbarn an der Trennungslinie der Machtblöcke saßen, auf dem Pulverfass, hier Nato, dort Warschauer Pakt.

Tränen und Umarmungen

Die Nationalhymne ist zu Ende, Jubel erklingt, Deutschlandrufe sind zu hören und ich muss jetzt weiterreden, obwohl es mir fast den Hals zuschnürt:

Den Menschen laufen hier die Tränen über die Wangen. Sie umarmen sich, sie küssen sich. Schwarz-rot- Goldene Fahnen werden geschwungen und ein großes Schild vorne mit der Aufschrift "Deutschland, friedlich Vaterland"

Die Deutschlandrufe mischen sich mit dem Rennsteiglied, dass jetzt von Thüringern wie Unterfranken begeistert angestimmt wird. Und gleich darauf das Frankenlied. Und ganz egal was danach kam, an Problemen und Herausforderung im Zusammenwachsen der beiden deutschen Staaten. Diese Nacht wird keiner vergessen, der vor 30 Jahren dabei war.