Die Münchner Räterepublik – Bayern sozialistisch

Rätesystem oder Parlamentarismus?

Am 17. März wählt der Landtag Johannes Hofmann, den ehemaligen Außenminister, zum Ministerpräsidenten. Er gehört der MSPD an. Der Weg zu einer parlamentarischen Demokratie scheint bereitet - mit einer Minderheitsregierung allerdings. Doch zugleich positionieren sich zwei neue politischen Lager, die demokratischen Sozialisten und die Kommunisten.

Als in Ungarn eine Räterepublik ausgerufen wird, passiert das Undenkbare: Sozialisten und Anarchisten um die Schriftsteller und Publizisten Ernst Toller, Gustav Landauer und Erich Mühsam rufen in der Nacht vom 6. auf den 7. April 1919 im Wittelsbacher Palais die Räterepublik aus. Die Regierung Hofmann hat München schon am 5. April verlassen und Schutz in Bamberg gesucht.

Räterepublik, Teil 1: Die Woche der Dichter und Denker

Die erste Räterepublik existiert nur eine Woche, in der zahllose Pläne geschmiedet und Verordnungen erlassen werden. Die parlamentarisch gewählte Regierung von Johannes Hofmann in Bamberg erkennt sie nicht an. In der Nacht vom 13. April schlägt seine Republikanische Schutztruppe die Räterepublik nieder: der "Palmsonntagsputsch". Doch die Bevölkerung Münchens hat Johannes Hofmann nicht auf seiner Seite - es kommt zu Straßenschlachten und am Abend des 14. April behaupten sich die Arbeiter gegen die Schutztruppe.

Räterepublik, Teil 2: Bayerische Bolschewisten

Die Kommunisten ergreifen ihre Chance und beenden die „Scheinräterepublik“, wie sie sie verächtlich nennen. Nun beginnt die sozialistische Münchner Räterepublik. Ernst Toller ist auch bei der zweiten Räterepublik dabei - zumindest zu Beginn. Doch die drei Führungspersonen Max Levien, Eugen Leviné und Tovia Akselrod bringen revolutionäre Erfahrung aus Russland mit, und sie wollen nicht nur mit ein paar Verordnungen durchgreifen.

"Ernst Toller schreibt, dass immer wieder das Wort kam, „in Russland haben wir es anders gemacht“ und mit diesem Satz sind dann sämtliche Beschlüsse umgeworfen worden, weil sie immer behauptet haben, sie haben diese Erfahrung und in Russland habe es ja funktioniert, da waren die ja an der Macht und darum müsse man es in Bayern ja genauso machen. " Georg Köglmeier, Universität Regensburg

Chaos und Gewalt

Toller will Friedensverhandlungen mit der Regierung Hofmann aufnehmen, die Kommunisten nicht. Doch die werden von den Betriebsräten überstimmt. Die Propaganda der rechten, gegenrevolutionären Kräfte tut währenddessen alles, um den Eindruck des roten Terrors in München zu verstärken. Und eine blutige Tat geht tatsächlich auf Kosten der linken Revolutionäre: Die sogenannte „Geiselerschießung“ am Luitpold-Gymnasium.

Während die rechten Freicorps auf München zu marschieren, haben die Soldaten der Räterepublik zehn Gefangene im Luitpold-Gymnasium untergebracht, mehrheitlich von der rechtsextremen Thule-Gesellschaft, die damals schon das Hakenkreuz als Symbol trägt. Am 30. April werde sie erschossen. Wer genau den Befehl dazu gegeben hat, ist unklar, doch verantwortlich ist eindeutig die Räteregierung. Möglicherweise ist die Tat eine Reaktion auf Gräueltaten der Freikorps, die ihrerseits Anhänger der Räterepublik erschossen haben.

Dann geht alles sehr schnell. Am 1. Mai umschließt die weiße Armee der gewählten Regierung Hoffmann München, einen Tag später nimmt sie die Stadt endgültig ein. Damit endet das Experiment der Räterepublik in Bayern blutig.

Was hängen bleibt

"Was dabei leicht vergessen wird, ist der unglaublich brutale weiße Terror, der bei der Niederschlagung der Räterepublik über München hereingebrochen ist. Mit Hunderten von Erschießungen und auch einer Wahllosigkeit, es sind bekanntlich etwas mehr als 20 Kolping-Gesellen, einfache katholische Handwerker erschossen worden, nur weil sie sich wohl versammelt haben … Es sind Vertreter der Räterepublik wie Gustav Landauer aufs Brutalste ermordet worden. " Jürgen Zarusky, Institut für Zeitgeschichte, München

Was im bürgerlichen München hängen bleibt, so der Historiker Zarusky, ist jedoch das Schreckbild der roten Räterepublik - getragen von den „Landfremden“. Ein wichtiger Grund für die Entwicklung Münchens zur Hauptstadt der nationalsozialistischen Bewegung gefußt hat.