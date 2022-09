Bärbel Sprung erhält 750 Euro Rente, zahlt 450 Euro Miete und hat für die Energiekosten gerade eine Abschlagserhöhung um 73 Prozent erhalten. "Wie soll ich das bezahlen, dass unterm Strich noch etwas übrig bleibt“, fragt sie sich vor laufender Kamera. Daraufhin herrscht ein kurzer Moment der Stille im Nürnberger BR-Studio Franken. Denn diese Sorge teilen so gut wie alle Anwesenden.

Auf Corona folgt die Energiekrise

So geht es auch Stefan Stretz von der Nürnberger Brauerei "Schanzenbräu“. Nach 30 Prozent Umsatzeinbußen durch Corona kostet den Brauereibesitzer das Gas nun zehnmal so viel wie vor der Energiekrise. "Wir haben uns gerade von dem Schlag erholt und jetzt kommt das Nächste, jetzt kommt die Energiekrise“, so Stretz. Auf die Frage von Moderator Tilmann Schöberl, ob er nicht einfach den Preis für sein Bier entsprechend anheben könne, antwortet er: "Das können wir schon machen, aber wer kauft’s dann noch?“ Angesichts der aktuellen Lage geht Stretz davon aus, künftig ein Drittel weniger Bier als vor der Krise zu verkaufen – mit entsprechenden Folgen für den Umsatz.

Unter dem Titel "Preisschock bei Strom und Gas – Wie kommen wir durch den Winter?“ diskutierten bei "jetzt red i“ am Mittwochabend im BR-Fernsehen der bayerische Wirtschafts- und Energieminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) und der Vorsitzende der bayerischen SPD, Florian von Brunn, mit den anwesenden Bürgern.

Florian von Brunn (SPD): Viele Hilfsmaßnahmen bisher gut verlaufen

Darunter auch Gewerkschafterin Agnes Mendl: "Die Menschen haben Angst vor der Zukunft“, so ihre Beobachtung. Von der Politik erhofft sie sich eine schnelle Lösung, die für alle Menschen verständlich ist. "Es hilft nichts, wenn ich 1.000 Anträge ausfülle und die nicht mehr verstehe.“ Ihre Befürchtung angesichts komplizierter Formulare: "Die Menschen resignieren wegen der ganzen Bürokratie!“ Diese Sorge will ihr Florian von Brunn (SPD) nehmen. Viele Hilfsmaßnahmen seien bisher gut verlaufen. "Der Energiekostenzuschuss ist bei denen, bei denen wir’s machen konnten, ausgezahlt worden oder sorgt im Zuge des Lohnsteuerabzugs für mehr auf dem Gehaltszettel“, versucht von Brunn die Politik seiner Partei in der Berliner Ampel-Koalition zu erklären.

Akute Existenzängste im Handwerk

Dennoch stehen viele Handwerksbetriebe vor akuten Existenzängsten, wie Metzgermeister Gerhard Meyer aus Nürnberg erklärt: "Ich komme von 18.000 Euro Energiepreis für Erdgas in 2023 auf 90.000 Euro. Das sind 500 Prozent! Wie soll das ein Handwerksbetrieb mit 35 Mitarbeitern überleben? Unmöglich. Geht nicht!“ Von der Politik wünscht er sich einen bezahlbaren Energiepreis – gerade für Verbraucher und Mittelstand. "In der Corona-Pandemie waren wir systemrelevant. Jetzt wissen wir nicht mehr, wie es weitergeht.“ Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) zeigt Verständnis für die Sorgen und fordert ebenso ein schnelles Handeln der Berliner Politik. "Wir müssen auch die Schuldenbremse aufgeben. Denn was hilft uns die Schuldenbremse, wenn die Wirtschaft tot ist. Dann zahlt keiner mehr Steuern“, so Aiwanger.

Auch Sportvereine sind stark betroffen

Neben Unternehmen und Betrieben leiden auch Sportvereine unter den hohen Gaspreisen. Andreas Neugebauer vom Postsportverein Nürnberg rechnet mit einer jährlichen Erhöhung der Energiekosten um 800.000 Euro – bei einem Jahresumsatz von fünf Millionen Euro. Grund für diesen Anstieg ist vor allem das vereinseigene Hallenbad. Das Bad für ein oder zwei Jahre zu schließen, wie es Moderator Tilmann Schöberl provokant vorschlägt, kommt für Andreas Neugebauer nicht in Frage: "Der Meinung sind wir überhaupt nicht. Wir erfüllen einen gesellschaftlichen Auftrag!“ So werden im Hallenbad des Postsportvereins Nürnberg jährlich 500 Kinder zu Schwimmern ausgebildet. Außerdem werden Reha-Patienten betreut, die das Hallenbad aus gesundheitlichen Gründen brauchen. Sein Appell an die Gesellschaft insgesamt: "Wir werden von der Politik immer als der soziale Kitt genannt. Ich bin der Meinung: Den brauchen wir jetzt mehr denn je.“

