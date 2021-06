Die meisten Kliniken in Ostbayern wieder im Normalbetrieb

Auch die Krankenhäuser in Niederbayern und der Oberpfalz spüren den deutlichen Rückgang der Infektionszahlen in den letzten Wochen. Das bedeutet, dass die meisten Krankenhäuser wieder zur Regelversorgung zurückkehren. Dort werden jetzt verschobene Operationen nachgeholt.

Entspannung bei den Barmherzigen Brüdern

Im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder St. Barbara in Schwandorf gibt es laut einer Sprecherin aktuell keinen einzigen Covid-19-Patienten mehr. Deshalb könnten Ärzte derzeit auch wieder planmäßig operieren – beinahe so, wie vor der Corona-Pandemie. Vor der dritten Welle habe man planbare Operationen je nach Auslastung der Covid-19-Isolierstationen zwar verschieben müssen. Aktuell würden aber bereits die letzten Ersatztermine für solche verschobenen Operationen vergeben. Neben dem medizinischen Betrieb laufe auch der Pflegebereich wieder normal, so die Sprecherin.

Auch bei den Barmherzigen Brüdern in Regensburg hat sich die Lage entspannt, so die dortige Sprecherin. Auch hier gebe es kaum Einschränkungen im OP-Betrieb, die verschiedenen Klinik-Bereiche würden fast wieder auf Normalniveau laufen.

Weiterhin angespannte Situation in Neumarkt

Vereinzelt bleibt die Situation aber noch angespannt. Im Klinikum Neumarkt in der Oberpfalz etwa werden noch immer Covid-Patienten stationär behandelt, sagt eine Sprecherin auf BR-Anfrage. Sonstige Operationen würden je nach Dringlichkeit geplant und teils auch verschoben. Eine eigens am Klinikum einberufene Expertengruppe entwickle aktuell Konzepte für eine mögliche vierte Welle.

Kein Covid-19-Fall mehr an Kliniken am Goldenen Steig

In den Kliniken am Goldenen Steig in Freyung Grafenau und Waldkirchen (Lkr. Freyung-Grafenau) wird aktuell ebenfalls kein Covid-19-Patient behandelt. Der Betrieb laufe wieder normal, so eine Sprecherin. Operationen würden planmäßig durchgeführt, Ersatztermine für zuvor verschobene Termine brauche es nicht mehr. Man sei aber darauf eingestellt, dass bei Bedarf die Kapazitäten wieder entsprechend hochgefahren werden können.

Klinikleitung der Arberlandkliniken appelliert an Patienten

In den Arberlandkliniken in Zwiesel und Viechtach (Lkr. Regen) hat sich die Situation laut einem Sprecher zwar auch entspannt. Auffällig sei aber, dass viele Patienten aus Angst vor einer Corona-Infektion nicht zu Vorsorgeuntersuchungen – zum Beispiel im Hinblick auf Krebserkrankungen — gekommen seien. Die Klinik-Leitung appelliert daher an Patienten, Vorsorge-Termine wahrzunehmen. Die Standards für den Infektionsschutz seien entsprechend hoch

