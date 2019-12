02.12.2019, 18:27 Uhr

Die meisten Bayern fahren täglich Auto

Die meisten Menschen in Bayern nehmen das Auto, um zur Arbeit oder zum Einkaufen zu kommen. Zu diesem Ergebnis kommt die Mobilitätsstudie Deutschland, die heute in Nürnberg vorgestellt wurde. In Auftrag gegeben hat sie die Bundesregierung.