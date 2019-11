Auf der 422 Kilometer langen Grenzlinie zwischen der DDR und Bayern wird 1989 Geschichte geschrieben. Begleiten Sie uns zu den Schauplätzen des Umbruchs: An den Grenzübergang Rudolphstein in der Nacht des 9. November, in die überfüllten Kaufhäuser von Hof, zum endlich nicht mehr geteilten Dorf Mödlareuth.

