Die Luftballonkinder vom Challenge Roth

Acht Kinder mit neongrünen Cappies stehen im Stadion des Challenge Roth. Es ist laut. Überall wird noch gearbeitet und aufgebaut. Diese acht Kinder im Alter zwischen acht und zwölf Jahren üben für Sonntag. Denn sie haben beim Challenge Roth einen ganz besonderen Job: Sie sind die Luftballonkinder. Birgit Amthor und Martin Danninger bereiten die acht Jungs auf ihre Aufgabe am Sonntag (03.07.22) vor. "Wir üben mit ihnen, wie sie laufen, wie sie zur Seite gehen, wenn zwei Sportler kommen", erklärt Martin Danninger. Er betreut zusammen mit Birgit Amthor seit vielen Jahren die Luftballonkinder.

Schnell den Triathleten hinterher

Die ersten drei Männer und Frauen, die erste Staffel und der erste Feuerwehrmann aus dem Landkreis Roth werden von jeweils vier Kindern mit den Luftballons begleitet. Insgesamt sind es acht Kinder, damit sie sich abwechseln können. Denn die ersten Triathletinnen und Triathleten sprinten auch nach rund acht Stunden Wettkampf sehr schnell ins Ziel. Aber die Jungs sind fit, sagen sie. Schließlich trainieren sie im Sportunterricht gerade für die Bundesjugendspiele.

Spaß am Ehrenamt mit den Kindern

Das zahlt sich auch schon beim Training aus. Immer wieder flitzen die Kinder mit Birgit Amthor und Martin Danninger durch das Stadion und üben alle möglichen Situationen. Birgit Amthor hat alles schon erlebt und erklärt genau, was wann zu tun ist. Seit rund zehn Jahren kümmert sie sich um die Luftballonkinder. Sie ist, genauso wie ihr Kollege Martin Danninger, über ihre eigenen Kinder zu dem Ehrenamt gekommen. Die waren vor Jahren selbst Luftballonkinder. Der Spaß an der Sache ist seitdem nicht verloren gegangen. "Die Kinder sind mit so viel Power und Elan dabei, dass wir uns immer gerne ins Ziel stellen und mit ihnen den Tag verbringen", sagt die 58-Jährige.

"Das wird cool"

Die Challenge-Organisatoren Felix Walchshöfer und seine Schwester Kathrin Walchshöfer-Helnder waren selbst auch einmal Luftballonkinder – vor mehr als 20 Jahren. Dieses Jahr sind Toni Meyer, Natan Danninger, Leo Scholz, Mattis und Felix Blohm, Hannes Helneder, Johann Blüchel und Felix Maier dran. Sie sind schon ein bisschen nervös wegen ihres großen Auftritts am Sonntag. Sie stellen ihren Betreuern viele Fragen. Aber die Jungs sind sich jetzt schon einig: Es wird "cool", mit den Top-Athleten bei der Atmosphäre und dem Applaus ins Stadion zu laufen.