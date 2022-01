"Die Luft ist raus": Fränkisches Wunderland in Plech vor dem Aus

Eigentlich hätte eine Entscheidung über die Wiedereröffnung des Freizeitparks "Fränkisches Wunderland" in Plech bereits im vergangenen Jahr fallen sollen, doch die Pläne gestalten sich langwieriger als gedacht. Nun sind die Chance auf eine Reaktivierung merklich gesunken. Wie die Pächterin des Grundstücks, Brigitte Hübner, dem BR auf Nachfrage sagt, habe die Gemeinde Plech im Landkreis Bayreuth ihr einen Pachtvertrag vorgelegt, der alle drei Monate einseitig gekündigt werden könne.

Gemeinde will Flexibilität, Betreiberin will Planungssicherheit

Mit einer derartigen Planungsunsicherheit lasse sich der stark sanierungsbedürftige Freizeitpark aber nicht reaktivieren, sagt Hübner. Die Gemeinde begründet ihr Vorgehen damit, dass sie auch auf andere Interessenten flexibel reagieren können möchte. So sei durchaus denkbar, dass aus dem einstigen Freizeitpark bald ein Gewerbegebiet werde, sagt Plechs Bürgermeister Karlheinz Escher (Freie Wähler).

Wiedereröffnung war für Sommer 2022 geplant

Birgit Hübner ist die Enttäuschung anzumerken. Noch im Dezember hatte sie dafür geworben, dass der einstige Freizeitpark – mit dem viele Menschen in Ober- und Mittelfranken Kindheitserinnerungen verbinden – eines Tages wiedereröffnet werden kann. Bereits im Sommer 2022 sollte es losgehen.

Zunächst sollte eine Art Eventarena im Eingangsbereich des Parks in Betrieb gehen, dann in jedem folgenden Jahr ein weiterer Teil: erst Märchenwald, dann Indianerdorf, dann Geisterstadt. Einen Pachtvertrag für drei bis fünf Jahre habe sie sich dafür von der Gemeinde erbeten. In dieser Zeit hätte man den Park sanieren und den Kauf des Geländes ordentlich vorbereiten können – letzteres sei ein ausdrücklicher Wunsch der Gemeinde.

Die aber kam Hübners Bitte nicht nach. Der Vertrag, den die Gemeinde Plech der Pächterin jetzt vorlegte, sieht vor, dass alle drei Monate Schluss sein kann. Interessenten, um statt eines Freizeitparks ein Gewerbegebiet zu realisieren, gebe es schließlich genug, sagt Bürgermeister Escher zum BR. Es liege nun an Hübner, unter den gegebenen Voraussetzungen eine Wiedereröffnung voranzutreiben.

Freizeitparkgelände verwahrlost immer weiter

Das sei schwer zu schaffen, sagt die Pächterin. Der Zustand des seit 2013 geschlossenen Parks werde jeden Monat schlechter. Schon jetzt könne kaum noch eine Holzhütte der einstigen "Westernstadt" erhalten werden. Weite Teile des Parks könne man mit der bloßen Hand abtragen. Die dringend nötige Kernsanierung könne sie nicht angehen, wenn zu befürchten sei, dass sie schon in drei Monaten raus sei aus dem Wunderland.

Und selbst wenn sie das Grundstück gleich kaufe, dauere das Ausarbeiten des Vertrages dafür länger, als sie eigentlich Zeit habe. Denn schon im Februar müsse mit der Sanierung begonnen werden, wolle man im Sommer zumindest einen Teilbereich wiedereröffnen. Gelinge das nicht, bedeute das ein weiteres Jahr des Verfalls und der fehlenden Einnahmen.

Ein Dilemma für Hübner, die das Wunderland bereits seit 2016 pachtet und die Kulisse der Westernstadt seitdem für Dreharbeiten und Fotoshootings zur Verfügung stellt. Aus der Gemeinde heißt es unterdessen, die Planungen zum Wiederaufbau des Freizeitparks dauerten schon sehr lange an. Das Wunderland und Plech gehörten freilich zusammen. Dieser Tenor geht auch aus einem Facebook-Post des "Fränkischen Wunderlands" hervor: